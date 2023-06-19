Из-за таяния ледников швейцарцы одобрили резкие меры по климату

На референдуме в Швейцарии большинство его участников проголосовало за резкое ограничение парниковых газов.
Согласно новому климатическому закону, нулевой выброс парниковых газов должен быть достигнут уже к 2050 году. Также закон предусматривает выделение около 3,4 миллиарда долларов на помощь гражданам и компаниям в отказе от ископаемого топлива.
За принятие закона проголосовали 59% участников референдума, выступили против – 41%.
Ранее учёные и экозащитники развернули кампанию, направленную на спасение ледников в Швейцарских Альпах, которые тают с угрожающей скоростью. Только в прошлом году ледники уменьшились на 6%. По словам учёных, раньше экстремальной считалась потеря 2%.
Провести референдум требовала Швейцарская народная партия, которая утверждала, что предложенные экозащитниками меры приведут к росту цен на электричество. В свою очередь сторонники поправок заявляли, что Швейцария серьёзно пострадает от глобального потепления и уже наблюдает его последствия для ледников.
- Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления. Годы с 2015-го по 2022-й стали самыми тёплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C учёные считают критическим.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
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