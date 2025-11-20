За два года в России закрылись 338 книжных магазинов – больше 11%

За последние два года в городах России с населением свыше 100 тысяч человек число книжных магазинов сократилось на 11,3% — до 2247 . Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные мониторинга Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала "Книжная индустрия".

За 2024–2025 годы в крупных городах закрылись 338 книжных магазинов, открылись — 135. Больше всего закрытий пришлось на Москву – 51 точка. Остали работать в российской столице 185 магазинов.

По обеспеченности книжными магазинами Москва заняла предпоследнее место среди 16 городов-миллионников — один магазин на 71 753 жителя. Лучшую позицию заняла Казань (одна точка на 25 091 жителя), худшую — Волгоград (одна точка на 72 306 жителей).

Президент АСКР Светлана Зорина связала спад в Москве со сворачиванием сети "Книжный лабиринт", которая за последний год сократила 90% своих точек.

Снижению числа книжных, по словам представителей отрасли, мешает конкуренция с маркетплейсами. Представитель московского "Библио-глобуса" отметил, что специализированной рознице крайне сложно конкурировать с онлайн-площадками, где книги можно купить существенно дешевле.

Независимые магазины также фиксируют рост давления со стороны властей, проверки и обыски из-за продажи "нежелательных" изданий, штрафы за так называемую пропаганду ЛГБТ.

Кроме того, сложности у магазинов возникают с продажей книг авторов, признанных "иноагентами". По закону с 1 сентября 2025 года им запрещена просветительская и образовательная деятельность. Прямого упоминания продажи книг в законе нет, но магазины получают неофициальные предупреждения.

