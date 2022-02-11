За год более 40 россиян попали в тюрьму за высказывания в интернете

В 2021 году 44 жителя России получили реальные тюремные сроки за высказывания в интернете, а всего выявлен 401 случай уголовного преследования за комментарии и посты в социальных сетях. Об этом говорится в ежегодном исследовании проекта "Сетевые свободы".

Как отмечают авторы исследования, число преследований (обыски, допросы, задержания) достигло максимума с 2017 года. Если пять лет назад большинство уголовных дел возбуждали из-за оскорбления чувств, то в 2021 году стали чаще применяться статьи об оправдании терроризма и призывах к экстремизму .

В 29 российских регионах суды приговаривали граждан к реальным срокам за активность в интернете. Среди них Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Кемеровская, Магаданская и Новосибирская области.

Также за год в полтора раза выросло количество случаев привлечения к административной ответственности (1806 против 1222 в 2020 году). Более половины из них составляют дела СМИ и журналистов, признанных иностранными агентами. Они касаются отсутствия маркировки на отдельных сообщениях, постах и даже комментариях в социальных сетях.

В 2021 отмечено 450 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета в России, что в полтора раза больше, чем в 2020 году. Власти выдвинули более 90 инициатив по ограничению свободы интернета, в реестр иностранных агентов внесли 93 журналиста и медиа. Более 400 тысяч ссылок были заблокированы по распоряжению Роскомнадзора.

Российские суды назначили почти девять с половиной миллиардов рублей штрафов IT-компаниям за отказ удалить контент или локализовать данные пользователей, говорится в исследовании.