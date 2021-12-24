Суд в Москве оштрафовал владельца Facebook на 1,9 миллиарда рублей

Суд в Москве назначил компании Meta (ранее – Facebook) оборотный штраф на 1,9 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации. Об этом "РИА Новости" рассказали в пресс-службе суда.

До вынесения этого решения общая сумма штрафов Meta составляла порядка 106 миллионов рублей. Штрафы также были выписаны за неудаление запрещенного в России контента.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, судья рассчитал сумму штрафа по представленным суду данным о размере годовой выручки Meta на территории России, которые отражены в данных налогового учета.

5 октября в Роскомнадзоре заявили, что компания удалила по требованию российских властей публикации с запрещенным в России контентом – девять публикаций в Facebook и Instagram. Однако компании все равно грозил штраф, так как контент необходимо было удалить в течение суток после требования Роскомнадзора.

Ранее, 24 декабря суд наложил оборотный штраф на компанию Google – также за отказ удалять информацию. Это было первое применение оборотного штрафа против интернет-бизнеса в стране. Его размер высчитывается из оборота компании в России.