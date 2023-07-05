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За квартал Роскомнадзор заблокировал 26 тысяч материалов о войне с Украиной

Тела убитых в Буче, которые российские власти считают фейком, апрель 2022 года

За три последних месяца Роскомнадзор заблокировал более 26 тысяч интернет-страниц о войне с Украиной – больше чем с детской порнографией, суицидами и пропагандой наркотиков.

Ведомство отчиталось, что во втором квартале заблокировало на 15% больше "фейков" о войне, чем в предыдущем. Фейками российские власти называют сообщения о вторжении в Украину, не совпадающие с версией Минобороны России.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Роскомнадзор заблокировал свыше 180 тысяч материалов о войне. Ведомство объясняет, что фейки создают вокруг человека "параллельную информационную реальность". Каким образом её формируют российские власти, заявляя о своей "борьбе с фейками", рассказывала рассылка "Сигнал".

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