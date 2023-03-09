"Сроки, сопоставимые со сроками за убийство". Дела о "фейках" про армию

За прошедший год в России были возбуждены десятки уголовных дел по статье о "фейках" про российскую армию. Известно уже о более чем 20 приговорах по этим делам, в том числе с назначением реального срока лишения свободы. Радио Свобода рассказывает о самых известных процессах 2023 года.

Данные о точном количестве возбужденных дел по статье о "фейках" про российскую армию расходятся. В феврале глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что возбуждено 152 таких дела. Месяцем ранее Генпрокурор России Игорь Краснов отчитался о 187 делах, из которых 78 были направлены в суд. Кроме того, по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал 125 тысяч публикаций о войне в Украине.

В декабре прошлого года правозащитник Павел Чиков, со ссылкой на статистику Генпрокуратуры, сообщил о 180 уголовных делах о "фейках" про армию. По его словам, на начало сентября таких дел было 149, через месяц 161, а в ноябре – 171. Из 180 дел 34 – это дополнительные эпизоды, то есть на начало декабря по делам о "фейках" проходили 146 человек. Как отмечал Чиков, 21 дело было возбуждено из-за публикаций, размещенных за пределами России. Больше всего дел, 41, расследовалось в Москве, следующим идет Санкт-Петербурге – 10, а затем Алтайский край – 9 дел.

"Следствие сконструировало один большой фейк"

7 марта суд приговорил 23-летнего студента, автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова к восьми с половиной годам колонии – ранее к такому же сроку приговорили оппозиционного политика Илью Яшина. Иванову также запретили в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Обвинение запрашивало для студента девять лет лишения свободы – как отмечает адвокат Мария Эйсмонт, в Москве в последнее время это стандартный запрос прокуратуры по статье о "фейках".

Следствие обвинило Иванова в распространении "фейков" за сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины, а также отказ называть войну "спецоперацией". Доказательствами обвинения стали показания свидетелей, не знакомых с подсудимым, лингвистическая экспертиза, официальная позиция Минобороны России и заявления чиновников.

Защите Иванова удалось убедить суд вызвать в качестве свидетелей представителя Минобороны Игоря Конашенкова, министра иностранных Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю – Иванова обвиняли в распространении "фейков" из-за публикаций, которые противоречили заявлениям чиновников. Однако никто из них в суд не явился.

"Следствие, пытаясь обвинить меня в распространении "фейков" сконструировало один большой фейк. Буквально все обвинительное заключение – от первого до последнего слова – противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое написал год назад. Все эмоциональные оценки сохранили свою силу, а каждое утверждение о фактах нашло множество подтверждений. Так что ни о каком чувстве вины в рамках настоящего дела речи идти не может. Жизнь, однако, гораздо сложнее сфабрикованного уголовного дела", – заявил Иванов в своем последнем слове.

Адвокат Мария Эйсмонт опубликовала отрывок из приговора, который, по ее мнению, показывает всю суть такого рода дел.

"Доводы стороны защиты, которые фактически сводятся к выражению недоверия содержанию официальной позиции Министерства обороны РФ, изложенной в официальных брифингах, а также Министерства иностранных дел РФ, изложенной министром иностранных дел Лавровым С.В. в своих выступлениях, являются несостоятельными и не могут быть приняты судом во внимание, поскольку какая-либо оценка достоверности сведений, сообщенных официальными представителями тех или иных органов государственной власти, не сможет обеспечить реализацию конституционного принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства", – говорится в документе.

"Я считаю, что это очень показательный абзац, где практически прямым текстом сказано: мы не собираемся оценивать достоверность официальных заявлений, потому что если мы начнет разбираться, правду они сказали или нет, то это может повредить доверию граждан к действиям государства. В этом, мне кажется, вся суть – суды не собираются выяснять, что произошло. Сам факт противоречия официальной позиции уже криминализируется, и люди получают сроки, сопоставимые со сроками за убийство", – рассказала Эйсмонт.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Иванова узником совести. Региональный директор организации в России Наталия Звягина заявила, что российское правосудие "даже не пытается поддерживать хотя бы видимость беспристрастности. И обвинитель, и судья [по делу Иванова] подавали заявления российских властей как истину, которая не нуждается в независимой верификации. Все, что им противоречит, отметалось как ложная информация."

"До УДО я не досижу, перемены настигнут нас раньше"

Для журналистки из Барнаула Марии Пономаренко, матери двух несовершеннолетних детей, следствие также просило девять лет лишения свободы. 15 февраля суд приговорил ее к шести годам колонии. Пономаренко обвинили в распространении "фейков" из-за поста в телеграм-канале "Цензуры нет" – в публикации говорилось о жителях Мариуполя, которые погибли во время российских бомбардировок городского театра.

Пономаренко находилась в СИЗО более полугода – в сентябре на фоне плохого психологического состояния и условий содержания в одиночной камере она попыталась покончить жизнь самоубийством.

В своем последнем слове Пономаренко заявила, что не считает себя преступницей. "Верьте в светлое, действуйте, не сидите, пишите письма! Встретимся на свободе. До УДО я не досижу, перемены настигнут нас раньше. Ни один тоталитарный режим не был так крепок, как перед крахом", – сказала журналистка.

Приговоры уехавшим

В конце января в России вынесли первый заочный приговор по делу о "фейках" про армию. Бывшего полицейского Олега Кашинцева приговорили к 8 годам лишения свободы за публикации постов, в которых он называл войну в Украине войной и утверждал, что российские военные убивают, пытают и насилуют мирных украинцев, а также занимаются мародерством. Кроме того, Кашинцев писал, что Россия намерена захватить украинские территории.

Бывший полицейский покинул Россию незадолго до начала российского вторжения в Украину, а за несколько месяцев до отъезда он выходил на Красную площадь с плакатом "Свободу Навальному, Путин − убийца".

Кашинцев считает приговор суда незаконным. "Я уже сам давно приговорил эти путинские суды и путинские силовые системы, признал их виновными в соучастии в этом большом военном преступлении", − рассказал он в интервью "Настоящему времени".

После вынесения приговора Кашинцеву правозащитник Павел Чиков написал, что это решение суда "открывает тренд на заочные приговоры" по статье о "фейках" про армию. И действительно, в феврале российские суды вынесли еще несколько заочных приговоров людям, которые не находятся в России.

Журналиста Александра Невзорова суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за публикацию текстов и роликов с "заведомо ложной информацией" о событиях в Мариуполе и Буче после начала войны. Ему также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Невзоров был одним из первых, против кого возбудили уголовное дело о "фейках" про армию – это произошло в марте 2022 года, вскоре после добавления новой статьи в уголовный кодекс. Тогда же Невзоров покинул Россию.

Журналист назвал приговор "судебным театром" и заявил, что он его "нисколько не удручил". "За исключением того, что эта ситуация надолго отрезает мне возможность расстаться с гражданством Российской Федерации, а я бы очень хотел это сделать", – заявил Невзоров в интервью DW.

Также в феврале суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы кулинарного блогера Нику Белоцерковскую – она, как и Невзоров, стала одной из первых подозреваемых по новой статье. Ее обвинили в публикации "заведомо ложной информации о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".

Девять лет лишения свободы – это на данный момент самый большой срок, назначенный по делам о "фейках" про армию. После возбуждения уголовного дела Белоцерковскую объявили в розыск, добавили в список так называемых иностранных агентов, а ее имущество в России было арестовано.

Заочный приговор означает, что если осужденный вернется в Россию, то будет немедленно арестован. Срок наказания в этом случае будет исчисляться с момента задержания либо экстрадиции в Россию.