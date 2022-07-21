Брызги Champagnski. Андрей Остальский – о жизни после Джонсона

Борис Джонсон озадачивает лингвистов и переводчиков. Его уход с поста главы британского правительства, заявил он в Палате общин, будет сопровождаться в Кремле звуком вылетающих из бутылок пробок. Но каких именно бутылок? Премьер изобрёл новое слово Champagnski. Почему же "Шампаньски", а не "Шампанское"? Ошибка или очередное зубоскальство? Скорее всего, второе: ведь почему-то у британцев окончание "ски" ассоциируется именно с русскими фамилиями.

Смысл сказанного вполне серьезен: Джонсон предположил, что с его уходом британская поддержка Украины может ослабнуть или что на это, по крайней мере, надеются в Кремле. И вообще, в Кремле, дескать, его считают чуть ли не главным критиком Владимира Путина и его политики на Западе, потому не могут не радоваться его уходу. В этом есть немалая доля истины, но так было не всегда. Будучи мэром Лондона, Джонсон весьма благосклонно относился к потоку российских денег и присутствию олигархов из России на берегах Темзы, даже записывал приветственное обращение на ломаном русском языке. Любил поговорить о своих далеких российских корнях и русском происхождении своего имени. Став министром иностранных дел, стал активно лоббировать "перезагрузку" отношений с Москвой. Как можно было всерьез предлагать такое – после убийства Александра Литвиненко, нападения России на Грузию, уничтожения над Донбассом самолета MH-17 и аннексии Крыма? Такой курс кажется не только цинично-аморальным, но и попросту глупым. Второе, кстати, Джонсон признал, назвав веру в возможность дружественного сотрудничества с Путиным главной ошибкой всей своей политической карьеры и "дурацким делом". Но на волне Брекзита и гражданского раздора в Великобритании Джонсон всё же добился вожделенного – поста премьер-министра.

Какую роль в негодных попытках подружиться с Путиным сыграли близкие отношения Джонсона с Евгением Лебедевым, которого премьер-министр, несмотря на озабоченность британских спецслужб, даже сделал бароном и членом палаты лордов, задаются вопросом критики. Они напоминают, что Евгений весьма близок со своим отцом, бывшим сотрудником КГБ Александром Лебедевым, в свое время занимавшимся разведкой именно в Британии, а бывших шпионов, как считается, не бывает. Да и деньги на покупку влиятельных британских газет Лебедеву-младшему дал отец, фантастически разбогатевший в путинской России. В прошлом месяце Лебедев-старший попал под экономические санкции Канады за "прямое содействие" российской агрессии против Украины.

Многих насторожила странная поездка Джонсона, в его бытность министром иностранных дел, на вечеринку на вилле Лебедева-младшего в Италии в апреле 2019 года. Присутствовал там и Лебедев-отец. Джонсона потом заметили в аэропорту Сан-Франческо-д'Ассизи, где он "выглядел так, будто спал одетым". Он с трудом ходил по прямой и говорил другим пассажирам, что у него была "тяжёлая ночь". Причём Джонсон отправился в гости к Лебедевым сразу после своей встречи с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, где, в частности, обсуждалась новая стратегия Североатлантиического блока в отношении России. К тому же прибыл он туда один, без помощников и охраны. И этот факт он официально признал в парламенте совсем недавно. Заместитель лидера партии лейбористов Анджела Рейнер заявила: "Будучи министром иностранных дел, Джонсон небрежно обращался со словами, подвергая людей опасности; он должен признаться в том, что раскрыл Александру Лебедеву".

Но не из-за "русского следа" Джонсон покидает Даунинг-стрит. Однопартийцы потеряли веру в него после того, как череда шумных скандалов испортила его репутацию, а вместе с ней – покачнула рейтинг правящей Консервативной партии, которая по всем опросам теперь сильно отстает от лейбористов. Господствует мнение, что главная причина имиджевых проблем – усталость публики от, мягко говоря, "своеобразной" манеры лидера вести государственные дела и взаимодействовать с обществом. Тот факт, что премьер-министр позволял себе и подчиненным веселиться на вечеринках в разгар ковидного карантина, вызвал массовое раздражение. Ещё большее неудовольствие, если не сказать ярость, спровоцировали попытки Джонсона отрицать случаи грубого нарушения карантинных правил, то есть, попросту говоря, врать парламенту и обществу.

Тут журналисты вспомнили о давней репутации Джонсона как заядлого лгуна. О том, что в молодости его выгнали из редакции одной газеты за фальсификацию и с трудом терпели в другой из-за склонности к преувеличениям и искажениям, высокомерия, болезненного тщеславия и мстительности. В 2004 году тогдашний лидер консерваторов Майкл Говард изгнал Джонсона из теневого кабинета министров за вопиющий обман: тот официально заверял партийное руководство, что слухи о его внебрачных связях не имеют под собой оснований, но вскоре слухи подтвердились. Уйдя на время из политики, Джонсон написал роман "72 девственницы", в котором рассказывается о похождениях высокообразованного, одарённого, но неуклюжего, нелепого и беспринципного проходимца, в котором легко узнавался автор. Высокого литературного качества, кстати, текст.

Джонсону важен принцип "своих не сдаю", обеспечение вседозволенности в награду за политическую лояльность

Джонсон, впрочем, вернулся в политику – и как! Стал лидером кампании за выход Великобритании из ЕС, её лицом. По сведениям из осведомлённых источников, он долго размышлял, решая, к кому примкнуть, к "брекзитерам" или к их противникам. Даже написал два варианта программной статьи, в одной талантливо призывая к выходу из ЕС, а в другой не менее блистательно доказывая необходимость остаться в союзе. В итоге пришел к выводу, что именно Брекзит даст ему шанс достичь высшей власти, "неправильный" текст отложил, а "правильный" опубликовал. В своих выступлениях был ярок, харизматичен, остроумен, воодушевленные сторонники Брекзита легко прощали Джонсону вольное обращение с фактами.

От привычки ко лжи как методу взаимодействия с политической элитой и обществом он не смог избавиться и в кресле премьера. Это касалось и больших политических вопросов (например, осуществления экономического соглашения с ЕС), и маленьких, но вредивших ему инцидентов, вроде вопроса о том, кто и как финансировал роскошный ремонт квартиры премьер-министра. Последней каплей стала история его протеже Криса Пинчера, который давно имел репутацию сексуального хищника – любителя красивых юношей. Когда Пинчера в очередной раз обвинили в пьяных домогательствах, Джонсон продолжал его защищать, отрицая правдивость обвинений, затем признал их, но утверждал, что ничего не знал о проблеме, а затем его уличили в том, что очень даже знал.

Критики удивляются: политические лидеры обычно быстро жертвуют провинившимися подчиненными, но не таков Борис: ему важен принцип "своих не сдаю", обеспечение вседозволенности в награду за политическую лояльность. Это долгое время работало, но популярность премьера в конце концов пошла вниз, потянув за собой и партию. На волне растущего недовольства соратников Джонсона в отставку ушли в один и тот же день два ведущих министра. Начался сход лавины: за какие-нибудь 48 часов правительство и партийный аппарат демонстративно покинули более 50 высокопоставленных деятелей. Поняв, что скоро ему не с кем будет управлять страной, Джонсон с большой неохотой сдался – подал в отставку с поста лидера партии.

Прощаясь с членами палаты общин, Джонсон огласил "завещание"-напутствие для своего преемника. Начал он с того, что считает главным: "Держитесь ближе к американцам, стойте за украинцев, отстаивайте свободу и демократию повсюду". Затем, перечисляя, что он считает своими главными достижениями на посту главы правительства, снова вернулся к украинской теме: "Мы восстановили нашу национальную независимость, я помог нашей стране пережить пандемию, а другой стране - спастись от варварства".

Джонсон не без оснований гордится тем, чего добился, поддерживая Украину. Недоброжелатели утверждают: это делалось в основном для того, чтобы отвлечь общественное мнение от катастрофических ошибок во внутренней политике. Но даже если в этом есть доля истины, то не всё ли равно, какими мотивами руководствуется лидер, если в важнейшем деле достигнуты впечатляющие результаты? Джонсон сделал многое, чтобы помочь Украине выстоять перед путинской агрессией. Несмотря на экономические трудности, лондонское правительство смогло ассигновать миллиарды фунтов в помощь Киеву, осуществляется программа подготовки и обучения военных, украинская армия получает современное оружие. Да и знаменитые "прогулки" Джонсона по улицам Киева, его живое общение с украинцами не могут не вызвать позитивных эмоций.

Джонсону осталось провести в должности премьер-министра ещё несколько недель, но теперь он мало времени и внимания уделяет управлению страной. Между претендентами на место лидера развернулась серьёзная борьба. В ходе нескольких туров голосования в парламентской фракции консерваторов из восьми претендентов один за другим отпали шестеро. В "финал" вышли двое - бывший министр финансов (канцлер казначейства) Риши Сунак и министр иностранных дел в правительстве Джонсона Лиз Трасс. Сунак имеет репутацию интеллектуала, сильного экономиста и администратора. Многие полагают, что именно Сунак ни много ни мало спас британскую экономику в тяжелейшие месяцы эпидемии и карантинов. Но обозреватели почти единодушны во мнении, что в последнем туре, в котором голосуют рядовые члены партии консерваторов, у него мало шансов победить. Во-первых, Сунак "шибко умный", а значит, подозревают они, тайный либерал. Во-вторых, "предал Джонсона", первым подав в отставку, а среди провинциальных членов партии консерваторов немало тех, кто по-прежнему готов был прощать бывшего лидера за Брекзит. И в-третьих, представить себе выходца из индийской семьи в качестве главы исполнительной власти Великобритании некоторым из этих традиционалистов очень сложно.

Есть, в прочем, и другое мнение: многое может измениться в результате теледебатов претендентов. Сунак - яркий и опытный оратор, харизматик, при этом общение с аудиторией не является сильной стороной Трасс. Члены партии могут задуматься: а кто из двоих имеет больше шансов привести их к победе на следующих парламентских выборах? О помощи Украине, впрочем, они спорить не будут. Трасс множество раз подчеркивала твёрдую приверженность "линии Джонсона". Про Сунака поговаривали, что он, будучи до мозга костей финансистом, может попытаться урезать объем помощи Киеву, но совсем недавно он заявил в интервью The Sun: "Президент Зеленский и отважные украинцы, не сомневайтесь: что бы ни произошло здесь в ближайшие недели, Соединенное Королевство останется вашим самым сильным союзником".

Один из самых уважаемых бывших лидеров тори и в прошлом успешный министр иностранных дел Уильям Хейг пишет в газете The Times: "В условиях продолжающейся войны в Европе, разгула инфляции, надвигающейся рецессии, угрозы поставкам газа, пандемии, ускоряющегося изменения климата и обещанных, но несбывшихся преимуществ Брекзита, [новому] премьер-министру придется принимать чрезвычайные по своей сложности решения… чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, человек, занимающий этот пост, должен быть совершенно исключительной личностью".

Говоря в парламенте о тех, кто радуется его уходу, Джонсон предположил, что к кремлёвским празднованиям присоединятся и "леваки из Ислингтона", лондонского района, ассоциирующегося с тяготеющей к лейбористам либеральной интеллигенцией. И снова упражнялся в остроумии, предложив подходящий для этого случая напиток Kir Royal, явно обыгрывая при этом имя лидера лейбористской партии Кира Стармера. Но тут Джонсон дважды неправ, говорят его критики. Во-первых, в Британии сложился общенациональный консенсус в пользу продолжения поддержки Украины, и оппозиция, в том числе лейбористы и лично сам Стармер, никогда не ставили эту стратегию под сомнение. Во-вторых, учитывая падение рейтинга консерваторов в результате скандалов, дальнейшее пребывание Джонсона в премьерском кресле было оппозиции скорее на руку. Так что праздновать его уход лейбористам нет причин.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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