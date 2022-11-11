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За пикет против сдачи Херсона нацболку обвинили в дискредитации

Демонстрация в поддержку Украины в Берлине, август 2022

В Перми активистка незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Сюткина была задержана в пятницу за одиночный пикет перед зданием Законодательного собрания города. Она держала в руках самодельный плакат с надписью "Сдали Херсон - сдадут и Москву" и карикатурой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Когда к Сюткиной направились полицейские, она нанесла себе несколько порезов левой руки, выкрикнув: "Это кровь русских людей в Херсоне, кровь наших бойцов. Путин, Суровикин, Шойгу - мы вам не простим!" "Другая Россия" поддерживают российскую агрессию против Украины.

Полицейские доставили Сюткину в ОВД, где на неё составили протокол о дискредитации российской армии. Затем ей вызвали скорую, которая отвезла активистку в травмпункт. Там ей обработали раны и отпустили домой. Отдавать плакат Сюткина отказалась, сославшись на отсутствие понятых.

  • 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил, гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За призывы к митингам россиянам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
  • Херсон был занят российскими войсками в феврале, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Позднее Россия объявила об аннексии города и Херсонской области. По российской Конституции, это один из 89 регионов страны. Никто в мире, кроме КНДР, этого не признаёт.

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