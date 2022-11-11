За пикет против сдачи Херсона нацболку обвинили в дискредитации

В Перми активистка незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Сюткина была задержана в пятницу за одиночный пикет перед зданием Законодательного собрания города. Она держала в руках самодельный плакат с надписью "Сдали Херсон - сдадут и Москву" и карикатурой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Когда к Сюткиной направились полицейские, она нанесла себе несколько порезов левой руки, выкрикнув: "Это кровь русских людей в Херсоне, кровь наших бойцов. Путин, Суровикин, Шойгу - мы вам не простим!" "Другая Россия" поддерживают российскую агрессию против Украины.

Полицейские доставили Сюткину в ОВД, где на неё составили протокол о дискредитации российской армии. Затем ей вызвали скорую, которая отвезла активистку в травмпункт. Там ей обработали раны и отпустили домой. Отдавать плакат Сюткина отказалась, сославшись на отсутствие понятых.