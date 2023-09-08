За поцелуй на скамейке в Сочи двух подруг продержали ночь в полиции

В Сочи двух молодых женщин продержали всю ночь в отделении полиции и выписали обеим протокол по обвинению в пропаганде ЛГБТ. Поводом стало то, что они пили вино на скамейке у реки и одна поцеловала другую. Сами задержанные заявляют, что не являются однополой парой и не имеют отношения к ЛГБТ-сообществу.

Как сообщает "Медиазона", речь идёт о приехавшей в Сочи на отдых москвичке Алине Миловой и её подруге Веронике Михайловой. Милова делает в Москве карьеру фотомодели, Михайлова работает в Сочи поваром.

Милова рассказала, что в отделе полиции, куда её доставили вместе с подругой, сначала не знали, как оформить задержание. "Мы были первые в участке в Сочи, кого по такой статье привлекли. Они её даже сами толком не знают. В интернете гуглили при нас" – сказала она.

"Вообще девочки-полицейские в участке сказали, что тоже бы меня поцеловали. И их подружки так иногда делают", – уточнила Милова.

"Медиазона" также сообщает со слов задержанных, что в полицейском участке Милову заставили разблокировать телефон и показать переписки в телеграме, а от Михайловой потребовали отдать паспорт. Когда та отказалась, девушку схватили, стали выкручивать ей руки и надели наручники. Помимо пропаганды ЛГБТ её также обвинили в неповиновении полицейским, и суд арестовал её на трое суток.