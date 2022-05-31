За стеклом. Галина Сидорова - о контрольных звонках

На границе с Финляндией пустынно ещё с ковидных времён. Въехать сюда из России можно только по семейным или другим серьёзным основаниям. А вот выехать из "Шенгена" в Россию "по земле" - пожалуйста, если следуешь из другой европейской страны. Самое бюджетное и вполне себе удобное – автобусом. Провожают неизменно приветливые финские парни. Встречают строгие молодые люди с "советскими" выражениями лиц. В автобусе несколько пассажиров с украинскими паспортами. "Своих" (российских граждан) пограничники изучают пристально и с недоверием, украинцев – просят подождать. Проходя через зоны досмотра, оказываемся в коридоре со стеклянными стенами – он просматривается с улицы насквозь и, по ощущению, продувается всеми карельскими ветрами. В одной части коридора размещены высокие металлические топчаны со свёрнутыми матрасами. Странное место для отдыха. Спустя пару часов становится понятно их предназначение. Моих попутчиков с украинскими паспортами через границу не пропустили. Автобус, получив команду от начальства, выехал в сторону Питера. Что ждало интеллигентного вида мужчин, видимо, показавшихся пограничникам недостаточно "денацифицированными", непонятно, но остаток ночи им предстояло провести за стеклом на упомянутых топчанах. Про себя пожелала этим симпатичным людям (один из них, пока ехали до границы, помогал всему автобусу освоить премудрости кофе-машины) пережить это злоключение с наименьшими потерями.

А перед глазами стоял казённый стеклянный коридор. Подумалось: по сути, путинский режим сегодня тоже за стеклом. Выставил напоказ изумленному человечеству свои тайные страсти и гнусности, лишь подчеркнул их, прикрыв нелепыми ухищрениями и пропагандистскими завываниями. Ничего тут не спрячешь, потому что если и есть что-то хуже войны, то это путинская "спецоперация". Война под псевдонимом, за которым скрывается всё самое отвратительное и постыдное. Война, убивающая оружием и враньём. Оружием - украинцев, враньём пропаганды - собственных граждан и международную общественность.

Война затягивается. Люди во всех странах, в том числе политики, устают от неё и от плохих новостей. Для некоторых россиян, из разряда «"Я вообще политикой не интересуюсь", до сих пор загадка, что же всё-таки происходит на протяжении этих трёх месяцев: "защита Донбасса", "обеспечение безопасности России от НАТО", "взятие Киева", "демилитаризация", "денацификация", "освобождение от гнёта Запада" (Сергей Лавров), а то и вовсе деукранизация Украины. Все эти "причины" в разное время, а иногда и одновременно, вываливались на головы граждан как главные цели войны, под псевдонимом "спецоперация". Министр обороны России вообще заявлял, что всё началось с целью обеспечить безъядерный статус Украины – не помню только, до или после отступления российских войск от Киева он выдал этот "большой секрет".

И хотя путинские окончательно запутались в собственном вранье, некоторые интеллектуалы, к примеру, в Хорватии, где я недавно побывала, ожесточённо спорят, насколько в «этом кризисе» виновата Америка. А иные высокопоставленные личности рассказывают, что начинают день с просмотра RT (правда, за этим следует BBC , так что человек всё-таки не совсем потерян для общества). Многие уверены, что с Путиным нужно разговаривать – ну хотя бы потому, что так принято в цивилизованном мире, добавляя при этом мантру по ядерное оружие. Некоторые надеются, что Путина скоро потеснят какие-то более адекватные в его окружении люди (хотя таковые там, на мой взгляд, не просматриваются), и тогда меньше придётся отыгрывать назад. А кто-то больше задумывается над тем, когда же "это всё уже закончится". Не понимая, что при Путине – никогда.

Вот и продолжаются по кругу "позвоночные" игры Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги – они то увещевают, то ножкой топают. Результат ожидаем. Сегодня посмотрела, с каким пафосом в эфире российского 1 канала рассказывают об этих переговорах в новостях: мол, по-прежнему все идут на поклон к Путину. И, похоже, это лишь раззадоривает его на новые "подвиги", президент России- ставит условия: голодающим – продовольствие из разблокированных украинских портов в обмен на отмену санкций.

Если говорят, что Путин "знает, куда ведёт страну", значит, на самом деле не знает

Путинская Россия ведёт себя как капризный, невоспитанный ребенок. Запад говорит: не хочу я с тобой драться. А его в ответ хватают за грудки: дерись- дерись! Окружение вождя тем временем соревнуется за звание главного придворного безумца. Дмитрий Медведев рассуждает о том, что "при атаке на наши города вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо..." Телеведущая Ольга Скабеева на днях изрекла: "Пожалуй, пришло время признать - возможно, спецоперация России на Украине закончилась, в том смысле, что началась самая настоящая война, причём война Третья мировая – мы вынуждены заниматься демилитаризацией не только Украины, а всего Североатлантического альянса". Не мудрено, что европейские лидеры опасаются, как бы их недавний партнёр окончательно не слетел с катушек – вот и топчутся, время от времени совершая контрольные звонки.

Российские власти переиграли сами себя – они настолько заврались, что упростили задачу для желающих понять их действия. Надо просто читать всё наоборот: если минобороны сообщает о важной победе, значит – отступили с большими потерями. Если говорят, что Путин "знает, куда ведёт страну", значит, на самом деле не знает. Если операция идёт по плану – значит, план уже выброшен и забыт. Если пресс-секретарь презилента Дмитрий Песков рассуждает про "кровожадную инсценировку Киева в Буче", значит, преступления совершили российские войска. Если министр иностранных дел с нажимом говорит "Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», значит, есть о чём задуматься...

Галина Сидорова - московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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