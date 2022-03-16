"ZаПацаноV". Как родился символ российского вторжения в Украину

Латинские буквы Z и V, которые были замечены на российской военной технике с начала вторжения в Украину, стали практически официальными символами этой так называемой "спецоперации". Выражая поддержку российским военным, в форму Z выстраиваются участники флешмобов, эту букву рисуют на автомобилях и на общественном транспорте, на билбордах и на футболках. Букву Z также начали использовать для устрашения тех, кто войну не поддерживает.

В первые дни российского вторжения в Украину в соцсетях стали появляться изображения российской военной техники с нанесенными на нее латинскими буквами Z и V. Тогда же начали выдвигаться различные версии, что это может означать. Высказывались предположения, что это обозначает направление движения войск: Z – то есть "Запад". Некоторые считали, что V и Z — это отсылка к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объясняет, что буква Z на военной технике означает Западный военный округ, а V – Восточный военный округ. Техника, отмеченная треугольником, относится к Южному военному округу, а диагональной чертой – к Центральному. Такое объяснение расследователю дали источники среди российских военных.

"При этом солдатам указания по нанесению знаков дали нечеткие – как наносить, какого размера и куда. Поэтому такой разброс в плане того, как именно они изображены на технике.

Ходит мнение, что якобы так техника размечалась для учений. Ничего подобного. Учения были только в Беларуси, а техника раскрашивалась везде, вдоль всей границы с Украиной. Плюс, никто и никогда на учениях не перекрашивает технику именно так – это абсурд, потом смывать, красить снова. На настоящих учениях просто раздают красные, синие флажки и ленты и говорят: вы – команда синие, а вы – команда красные", – говорит Левиев.

Такая разметка потребовалась, чтобы во время боевых действий было понятно, какой группе командования принадлежит техника, объясняет расследователь.

"Спустя где-то неделю после начала войны, кремлевские пропагандисты решили взять символ Z, успевший обрасти мифами, себе на вооружение, для пропаганды. Тогда же и придумали довольно тупое объяснение, что Z – значит "За победу", V – значит "сила V правде". И начали создавать из этого бренд по аналогии с георгиевской ленточкой. К чему в итоге все сейчас и пришло.

Сейчас, ввиду того, что из Z сделали пропагандистский бренд, как мне кажется, военные на поле боя отказались от прежнего значения этих маркировок. И теперь уже на всю технику подряд рисуют Z, если раньше на ней никакой символики не стояло. Например, если это прибывшая из резерва техника", – говорит Левиев.

Министерство обороны каких-либо объяснений этой символике не давало. В аккаунте ведомства в инстаграме лишь начали появляться лозунги использованием этих букв: "Zа мир", "Zа правду", "Zаканчиваем войны", "ZаПацаноV" и прочие.

В итоге вокруг буквы Z начала выстраиваться масштабная информационная кампания. Российский государственный телеканал RT стал называть войну в Украине "спецоперацией Z" и начал выпуск футболок с этой символикой. Подобные футболки и наклейки на машины появились также в одном из крупнейших интернет-магазинов в России Wildberries.

Через неделю после начала войны губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приказал переименовать название области в "КуZбасс" в официальных документах. Он заявил, что Z – это "в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества". Забайкалье тоже изменило название – теперь в информационных материалах правительства края регион называется "Zабайкалье".

Вскоре издание SOTA опубликовало методичку для лидеров общественного мнения, которую, как утверждается, разработали власти Кемеровской области. В ней давались рекомендации, как правильно поддерживать российских военных в социальных сетях: можно записать обращение к военным, клип на песню, стихи или даже запустить онлайн эстафеты. В своих публикациях блогеры обязаны использовать хэштеги ZаРоссию, ZаНаших, ZаПутина, СвоихНеБросаем. По этим хэштегам в социальных сетях можно найти тысячи публикаций из разных регионов. Немалая часть из них была опубликована в аккаунтах образовательных учреждений, где участники – дети разных возрастов.

В Казани подобную акцию организовал хоспис – буквой Z выстроились пациенты-дети, их родители и персонал организации. "В левой руке мы держали листовки с флагами ЛНР, ДНР, России и Татарстана, а правую сжали в кулак. Все прошло удачно. К съемкам был привлечен квадрокоптер, также приехали журналисты с федерального канала", – рассказал председатель правления фонда, создавший хоспис, Владимир Вавилов.

Букву Z можно увидеть и в совсем неожиданных местах. Например, на куриных "патриотических яйцах" якутской птицефабрики.

Или на затылке мужа депутата Госдумы Татьяны Буцкой.

В очень кроткие сроки обычная латинская буква Z начала превращаться в России чуть ли не в сакральный символ, над которым запрещено шутить. За комментарий о букве Z житель Сургута был оштрафован на 40 тысяч рублей по новой статье о дискредитации вооруженных сил России. Он оставил "ВКонтакте" комментарий под постом о значении знака Z на российской военной технике: пользователь написал, что Z – значит "засранцы".

Эту букву начали использовать не только как символ поддержки войны в Украине, но и как символ устрашения для тех, кто войну не поддерживает. Кинокритик Антон Долин перед отъездом из России увидел этот символ нарисованным на двери своей квартиры: "Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись", – написал Долин. Такой же знак неизвестные оставили на двери главного редактора журнала "Театр" Марины Давыдовой, которая написала петицию с призывом прекратить боевые действия не территории Украины. "Спустя несколько дней на двери моей квартиры появился знак Z, значение которого мне было тогда не до конца понятно. Понятно было одно: это написанная белой краской "черная метка", – написала Давыдова. Этот же символ обнаружили сотрудники "Мемориала" после 14-часового обыска в офисе организации: под огромной Z было написано "Мемориал – всё". Теперь буквой Z маркируют свои шлемы полицейские, которые разгоняют антивоенные акции.

Отмечать годовщину аннексии Крыма 18 марта в России тоже планируется в стиле Z. Издание Baza выяснило, что по регионам разослали техническое задание для организации митингов-концертов. Их участники должны будут продемонстрировать "консолидацию всех слоев общества вокруг президента и проводимой им политики по денацификации Украины". А учреждения культуры предлагают людям провести флешмобы с буквой Z и чтения патриотических стихов.