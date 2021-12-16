Забавный спектакль. Иван Беляев – о запретах и их исполнении

Итак, Вячеслав Володин сообщил, что закон, обязывающий иметь QR-коды для поездок на поездах и самолётах, "снят с рассмотрения". Но если вы прочитаете новость внимательно, вы увидите: глава комитета Государственной думы по транспорту несколько противоречит спикеру нижней палаты парламента и говорит, что рассмотрение просто отложено. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вовсе сказал, что текст будет "дорабатываться".

Будет снято с рассмотрение или отложено, а потом будет дорабатываться. Идеальная новость, где каждый при желании может найти себе подходящую интерпретацию. Власть испугалась народного гнева и идёт на попятный? Власть просто хочет всех перехитрить и сделает новый неожиданный ход, когда все расслабятся? Да как вам больше нравится, так и думайте!

Вообще я за последние полтора года пришёл к несколько парадоксальному выводу. Я уверен, вы много раз слышали, что власти разных стран, даже демократических, используют пандемию, чтобы ввести новые запреты, ужесточить контроль, лишить людей свободы и т.д. Возможно, вы и сами так считаете.

Ограничения и запреты слишком тяжелы и громоздки для правящего режима

А вот что мне кажется. Правительства разных стран действительно подчас пытаются ограничивать наши свободы и манипулировать людьми. А российское правительство занимается этим постоянно. Но, как ни странно, именно эпидемия это просто последнее, что здесь играет какую-то роль. Скорее наоборот! Те ограничения и те запреты, которые вводились и вводятся всё это время, слишком тяжелы и громоздки для правящего режима. Потому-то режим постоянно шарахается от лихорадочных запретов к их лихорадочной отмене. Кто-то скажет: они ввели QR-коды и никогда их не отменят, это эффективный способ контролировать граждан. Я скажу: да они бы с радостью проснулись в мире, где нет никаких QR-кодов, это всё для них слишком сложно!

Может быть, тоталитарное общество из книжной или киношной антиутопии хочет контролировать каждого и на каждом шагу. Авторитарному режиму это просто не нужно, ему нужны способы контролировать и по возможности нейтрализовывать опасных для себя людей, но их по определению не так много, а многие из них уже в тюрьме, в эмиграции или в реестре "иностранных агентов". Но каждодневный контроль и принуждение ста миллионов человек? Да принуждение к чему хотя бы?

Вот прямо сейчас мы видим, как уже почти год путинский режим, который лихо расправляется с врагами и якобы грозит целому миру, не может отправить в пункты вакцинации несколько десятков миллионов человек. Не может ни кнутом, ни пряником. У него просто нет такого количества пряников и тем более такого количества кнутов. Хорошо, люди не идут прививаться. Но ведь их же теперь ограничивают в правах. Их не пускают в рестораны! А потом перестанут пускать ещё куда-нибудь. И ещё куда-нибудь.

А перестанут ли? Я не хочу здесь выдавать свой личный локальный опыт за ситуацию во всей стране и подчёркиваю: сейчас речь исключительно о моих собственных наблюдениях. Но на примере одного небольшого города Вологды я отчётливо вижу, что вся эта история с QR-кодами для ресторанов (и не только) размывается на глазах, не продлившись и нескольких недель. Если первые дни коды требовали всегда и везде, то теперь где-то не проверяют совсем; где-то смотрят код, но не сверяют с документами; где-то просто говорят "У вас ведь есть? Проходите", где-то вполне серьёзно сообщают, что достаточно одного кода на семейную пару или на целую компанию гостей.

Да, есть места, где персонал держится так же стойко, как и месяц назад (по моим наблюдениям, в первую очередь это большой сетевой фастфуд), но система всё равно распадается. На глазах рождаются социальные практики, которые просто сильнее и гибче неё. Что с этой системой случится через два месяца, через полгода? Останется одно тотальное наплевательство на правила и возможность время от времени поживиться для контролёров, как это происходит во многих других сферах жизни?

В России – и наверху, и внизу – в сущности, мало каких-то совершенно безумных отрицателей коронавируса. Так или иначе, но реальность пандемии большинство признаёт. Другое дело, что и правительство, и общество играют в похожую игру: как бы так бороться с пандемией, чтобы бороться с ней поменьше. Что же в итоге? Вы нам что-то запрещаете, но проконтролировать свой запрет не можете. Мы не хотим вас дразнить и лезть на рожон, поэтому открыто протестовать не будем. Так что запреты ваши не работают, но мы будем делать вид, что их выполняем. И все довольны!

Забавный спектакль. Забавный всем, кроме печальной демографической статистики.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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