Заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом может вырасти из-за войны в Украине

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией ожидает, что война в Украине приведёт к резкому увеличению заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил директор фонда Питер Сэндс немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Сэндс отметил, что сейчас рано говорить о точных цифрах, но фонд предполагает, что война в Украине окажет значительное влияние на заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. "Массовая миграция, размещение беженцев в тесных помещениях и приостановка медицинской помощи способствуют распространению инфекционных заболеваний", - пояснил директор Глобального фонда.

Сэндс добавил, что из-за российского вторжения многие украинцы лишились доступа к медицинской помощи, а профилактические и лечебные программы были приостановлены. "Более 150 медицинских учреждений повреждены или разрушены. Медицинский персонал и пациенты вынуждены бежать, некоторые ранены или убиты. Такая ситуация особенно опасна для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулёзом, жизнь которых зависит от регулярного приёма лекарств", - предупредил Сэндс.