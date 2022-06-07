Заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом может вырасти из-за войны в Украине

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией ожидает, что война в Украине приведёт к резкому увеличению заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил директор фонда Питер Сэндс немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Сэндс отметил, что сейчас рано говорить о точных цифрах, но фонд предполагает, что война в Украине окажет значительное влияние на заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. "Массовая миграция, размещение беженцев в тесных помещениях и приостановка медицинской помощи способствуют распространению инфекционных заболеваний", - пояснил директор Глобального фонда.
Сэндс добавил, что из-за российского вторжения многие украинцы лишились доступа к медицинской помощи, а профилактические и лечебные программы были приостановлены. "Более 150 медицинских учреждений повреждены или разрушены. Медицинский персонал и пациенты вынуждены бежать, некоторые ранены или убиты. Такая ситуация особенно опасна для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулёзом, жизнь которых зависит от регулярного приёма лекарств", - предупредил Сэндс.
- По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине до войны жили около 260 тысяч человек с ВИЧ. По количеству ВИЧ-инфицированных Украина занимала второе место после России среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.
- По данным ВОЗ за 2020 год, в Украине насчитывалось около 32 тысяч больных туберкулёзом . Это один из самых высоких показателей среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Украина до сих пор находится в списке из 30 стран мира с наиболее высоким бременем туберкулёза. Россия вышла из этого списка в 2021 году.
- Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ заявлял, что организация опасается вспышек холеры в оккупированных Россией украинских городах из-за разрушенной инфраструктуры.
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