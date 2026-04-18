Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбургской области

В Оренбургской области задержан открывший стрельбу по полицейским 16 апреля. Об этом сообщили Следственный комитет и МВД.

По данным следствия, огонь открыл рядовой Сергей Басалаев, находившийся в федеральном розыске. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, ещё трое получили ранения.

Как заявили в Следственном комитете, Басалаев самовольно оставил воинскую часть в период мобилизации. Ему предъявлены обвинения в самовольном оставлении части, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство. Суд санкционировал его арест.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемого задержали 18 апреля в районе села Белошапка.

Стрельба произошла в посёлке Аккермановка, куда полицейские прибыли для задержания разыскиваемого. Увидев их, он открыл огонь и скрылся.

После инцидента один полицейский умер, троих госпитализировали. По данным региональных властей, их состояние остаётся тяжёлым, но стабильным. В ходе поисков подозреваемого временно закрывали заказник Губерлинские горы, где он мог скрываться.

