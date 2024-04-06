Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области арестовали в больничной палате

Житель Апатитов Александр Быданов, обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушение на убийство должностного лица.

Выездное заседание суда города Кировска состоялось в больнице в Апатитах, куда подозреваемого привезли из палаты на кровати. Он не может передвигаться после задержания: как утверждается, из-за ранения ноги.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Перед ним Быданов заявил, что напал на Чибиса "из-за стечения обстоятельств" и сожалеет о поступке, передаёт Vesti.ru. Он отрицает появившуюся ранее в СМИ информацию, что на атаку его сподвигли голоса в голове.

Нападение на Чибиса произошло поздним вечером 4 апреля в Апатитах. Главу российского региона пырнули ножом после встречи с гражданами. Подозреваемый был задержан на месте, в ходе задержания ему прострелили ногу. Он и губернатор были отправлены в одну больницу, у их палат была выставлена охрана.

Чибис был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Его перевезли в областную больницу в Мурманске.