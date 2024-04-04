На губернатора Мурманской области напали с ножом, он ранен

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером в четверг было совершено нападение в городе Апатиты. Неизвестный ранил губернатора ножом - сообщили несколько местных пабликов.

В пресс-службе Чибиса "Интерфаксу" позднее подтвердили, что губернатор был ранен и госпитализирован. Собеседник агентства добавил, что после нападения Чибис самостоятельно дошел до машины и находится сейчас в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

"Губернатор в операционной", - сообщает со ссылкой на пресс-службу Андрея Чибиса издание РБК.

Утверждается, что неизвестный напал на губернатора после встречи с местными жителями на выходе из ДК "Строитель" в Апатитах. Чибис ранен в живот. Он жив.

Нападавший задержан, его личность и мотивы пока не известны.

Телеграм-канал Baza пишет, что на главу Мурманской области напал 42-летний Александр Быданов - житель Апатит. Быданов ударил губернатора Андрея Чибиса ножом в живот, а затем был ранен при задержании, сообщает Baza.

Политическая карьера Андрея Чибиса началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем - начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии, говорится в справке РБК.

В марте 2019 года указом президента Владимира Путина Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области. В сентябре 2019 года с результатом 60,07% голосов он одержал победу в первом туре выборов губернатора региона. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года.