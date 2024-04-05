Судьба губернатора

Нападение на Андрея Чибиса стало первым за 15 лет покушением на главу региона в России. Напавший, житель Апатитов Александр Быданов, в 2022 году был наказан за ДТП, которое, по его словам, не совершал. Депутат Леонид Слуцкий в случившимся видит украинский след. В Апатиты должен был прилететь Дмитрий Медведев, но его визит отменили. Политолог Александр Морозов считает, что губернатору в путинской России легко потерять доверие не только у населения, но и среди элит, если глава региона вступает в конфликт с путинскими друзьями. За последние 20 лет против губернаторов возбудили 35 уголовных дел. Кремлю нужны не самостоятельные главы регионов, а мальчики для битья, отмечают политтехнологи. Судьбу российских губернаторов в эфире обсуждаем с политиками Виолеттой Грудиной и Дмитрием Гудковым. Ведущий - Артём Радыгин.