Задержанный антифашист сообщил о пытках в СИЗО Тюмени

Антифашист из Екатеринбурга Юрий Незнамов рассказал адвокату, что его под пытками заставили подписать пустые листы. На одной из копий допроса он написал "SOS". В конце августа Незнамова отправили в СИЗО № 1 города Тюмени по делу об организации террористического сообщества. В чём именно его обвиняют, не знает даже адвокат. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвокатский опрос Незнамова.

Незнамов, которому сейчас 27 лет, рассказал защитнику, что сначала его душили пакетом, потом повалили на пол и, приоткрыв пакет, начали лить воду на нос и рот. После этого, вспоминает Незнамов, ему связали руки и ноги, положили нечто мокрое в кроссовку, прикрепили что-то к спине и пустили ток.

"Сколько времени это продолжалось, сказать не могу, так как показалось вечностью, – сказал Незнамов. – Такую боль я не испытывал никогда в жизни". По его словам, под пытками он рассказал всю правду и дополнил её теми словами, которые говорили ему пытавшие.

Также Незнамов утверждает, что ему угрожали расправой, а его родным обещали подбросить взрывчатое вещество с отпечатками его пальцев, если он "не подпишет слова следователя". В итоге, говорит Незнамов, он был вынужден подписать пустые листы, на одной из копий допроса он оставил пометку "SOS".

По данным телеграм-канала "Прометей", 30-31 августа были задержаны двое человек в Тюмени – их обвиняют в изготовлении самодельного оружия, двое – в Екатеринбурге, в том числе Незнамов, и двое – в Сургуте. Их всех отправили до конца октября в СИЗО № 1 Тюмени по подозрению в организации террористического сообщества. Следствие считает, что задержанные планировали взорвать ТЭЦ-2 в Тюмени.

Все молодые люди знакомы друг с другом, их объединяет идея антифашизма и антиавторитаризма. Друзья подозреваемых утверждают, что радикальных форм она не принимала: "Больше на уровне бесед. Максимум – пропаганда того, что фашизм – это плохо".