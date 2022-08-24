Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман, задержанный утром 24 августа в родном Екатеринбурге, будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Он подозревается в повторной дискредитации российской армии, ему грозит до трёх лет лишения свободы. О пересылке сообщила пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Бывший мэр Екатеринбурга и бывший лепутат Госдумы был задержан утром в своём доме полицейским спецназом и сотрудниками ФСБ. В его доме, фонде и принадлежащем ему музее "Невьянская икона" прошли обыски. Сообщается об изъятии нескольких пакетов вещей, документов и музейных икон.

В среду в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты в поддержку политика. Губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашёв заявил в телеграме, что Ройзман, как любой человек, заслуживает справедливости и уважения.

Источник ТАСС утверждает, что дело на Ройзмана было заведено из-за видео на его ютьюб-канале. Сам он сумел сообщить журналистам, что его преследуют за фразу "вторжение в Украину".

Российские власти называют войну в Украине спецоперацией и заводят административные и уголовные дела на тех, кто настаивает, что в стране идёт война или сообщает о совершении российскими военными предполагаемых военных преступлений.