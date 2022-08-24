Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман, задержанный утром 24 августа в родном Екатеринбурге, будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Он подозревается в повторной дискредитации российской армии, ему грозит до трёх лет лишения свободы. О пересылке сообщила пресс-служба главного управления МВД по Москве.
Бывший мэр Екатеринбурга и бывший лепутат Госдумы был задержан утром в своём доме полицейским спецназом и сотрудниками ФСБ. В его доме, фонде и принадлежащем ему музее "Невьянская икона" прошли обыски. Сообщается об изъятии нескольких пакетов вещей, документов и музейных икон.
В среду в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты в поддержку политика. Губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашёв заявил в телеграме, что Ройзман, как любой человек, заслуживает справедливости и уважения.
Источник ТАСС утверждает, что дело на Ройзмана было заведено из-за видео на его ютьюб-канале. Сам он сумел сообщить журналистам, что его преследуют за фразу "вторжение в Украину".
Российские власти называют войну в Украине спецоперацией и заводят административные и уголовные дела на тех, кто настаивает, что в стране идёт война или сообщает о совершении российскими военными предполагаемых военных преступлений.
- Ройзман — один из немногих известных на федеральном уровне оппозиционных политиков, который до сих пор не находится под арестом или не уехал из страны. В недавнем интервью он говорил, что готов к тюремному сроку.
- Ройзман активен на политической сцене с начала 2000-х годов. Известность ему принёс в конце 1990-х фонд "Город без наркотиков", которым он руководил. Активисты организации участвовали в рейдах полиции по задержанию подозреваемых в наркоторговле. Фонд критиковался за задержания наркопотребителей против их воли и резкую критику любых попыток смягчения наркополитики в стране.
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