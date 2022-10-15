Задержанный в Норвегии россиянин с дронами оказался фотографом

Гражданином России, которого суд в норвежской провинции Финнмарк арестовал на две недели, оказался фотограф Виталий Рустанович. Об этом сообщили его друзья и коллеги.

Россиянина задержали 11 октября на пограничном пункте Стурскуг с двумя беспилотниками и электронными носителями, писали Verdens Gang и Reuters. Технику изъяли, чтобы следствие могло изучить архив материалов (четыре терабайта изображений и видео).

По словам местного адвоката, полиция проверяет, не летали ли беспилотники в местах, где они запрещены. Ранее сообщалось, что задержанный вину не признаёт и ссылается на то, что не знал о запрете на полёты дронов. Он был в Норвегии по туристической визе, делал фотографии в личных целях и уже был на пути домой.

После начала полномасштабной войны в Украине Норвегия запретила россиянам использовать беспилотники на своей территории. За последнее время технику неоднократно замечали рядом с объектами энергетической инфраструктуры Норвегии и Дании, в том числе над газоперерабатывающими заводами и нефтяными платформами.

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