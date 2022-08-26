Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введённых Евросоюзом 21 июля, сообщило Министерство иностранных дел страны.

"Санкции являются необходимой реакцией на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.

В седьмой пакет санкций Евросоюза вошёл запрет экспорта золота и ювелирных изделий из России и блокировка европейских активов "Сбербанка". В санкционные списки попали 54 физических и 10 юридических лиц России, в том числе "Сбербанк".

Ранее Норвегия поддержала все санкции Евросоюза за некоторыми исключениями для рыболовной отрасли, разрешив, в частности, промысловым судам под российским флагом заходить в норвежские порты.