Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введённых Евросоюзом 21 июля, сообщило Министерство иностранных дел страны.
"Санкции являются необходимой реакцией на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.
В седьмой пакет санкций Евросоюза вошёл запрет экспорта золота и ювелирных изделий из России и блокировка европейских активов "Сбербанка". В санкционные списки попали 54 физических и 10 юридических лиц России, в том числе "Сбербанк".
Ранее Норвегия поддержала все санкции Евросоюза за некоторыми исключениями для рыболовной отрасли, разрешив, в частности, промысловым судам под российским флагом заходить в норвежские порты.
- Предыдущий, шестой пакет предусматривал запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%.
- При этом ни один пакет санкций ЕС не предусматривает эмбарго на российский газ. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, это связано с тем, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа. Он заявил, что проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как "необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции".
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