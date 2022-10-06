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Норвегия ограничит доступ в порты для российских рыболовных судов

Рыбацкая лодка входит в гавань порта на севере Норвегии, 4 марта 2013 года

Норвегия вводит ограничения на посещение ее портов российскими рыболовными судами, пишет агентство Reuters.

Как сообщается, решение было принято в целях ужесточения мер безопасности после предполагаемой диверсии на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что российским судам будет разрешено заходить только в три из нескольких десятков портов вдоль побережья Норвегии, и при этом они должны будут проходить проверку безопасности. Она добавила, что, проверяя суда, Норвегия также будет стремиться предотвратить контрабанду подсанкционных товаров в Россию.

Газпроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были повреждены 26 сентября, утечки были зафиксированы сразу в четырех местах в экономических зонах Дании и Швеции. Причины случившегося по-прежнему не ясны, однако как страны ЕС, так и Россия и США утверждают, что речь шла о сознательной диверсии – объем разрушений беспрецедентен и, как считают специалисты, не мог быть вызван простой аварией. В пользу диверсии говорит и почти одновременный выход трубопроводов из строя.

6 октября полиция Швеции подтвердила версию о том, что утечки на газопроводах произошли в результате взрывов. В отчете, опубликованном следственный группой, отмечается, что об этом можно "говорить уверенно".

Датское энергетическое агентство 2 октября сообщило, что утечка газа из газопровода "Северный поток – 1" прекратилась. За день до этого было объявлено и о прекращении утечек из газопровода "Северный поток – 2". На обоих газопроводах стабилизировалось давление, газа в них больше нет.

Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.

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