Задержаны подозреваемые в поджоге двери ведущего радио Sputnik

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру прокремлёвского медиаблогера и ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным "Фонтанки", это трое молодых людей из Колпино. Им 18, 19 и 20 лет. За поджог им заплатили, утверждает издание.

Как написал Татаренков в своём телеграм-канале, инцидент произошёл вечером 7 января. "Какие-то люди обложили дверь в квартиру, где я проживаю, покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью", – уточнил он. В квартире в этот момент не было людей, никто не пострадал. Татаренков обратился в полицию. Он считает, что за поджогом могут стоять спецслужбы Украины, недовольные его деятельностью.

Трофим Татаренков – петербургский предприниматель и бизнес-консультант. Он создал на Youtube популярный канал "Изолента", гостями которого становились в том числе такие медийные фигуры, как представитель МИД России Мария Захарова и режиссёр Тигран Кеосаян. Сейчас Татаренков работает ведущим на радио Sputnik, входящем в государственную медиагруппу "Россия сегодня". Он поддерживает политику Кремля и военную агрессию в Украине.

Это не первый случай поджога в Петербурге дверей квартир у сотрудников провластных СМИ. В декабре пострадали квартиры прокремлёвского блогера Романа Сапонькова и корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина. Их двери залили монтажной пеной. По подозрению в хулиганстве были задержаны двое подростков.

В сентябре прошлого года в Москве к дверям квартир нескольких прокремлёвских публицистов были подброшены свиные головы.