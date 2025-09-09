Захарова заявила о "дружественных" отношениях РФ с режимом талибов

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о "дружественном характере отношений" между Россией и Афганистаном, у власти в котором находится радикальное движение "Талибан", которое в России до недавнего времени было признано террористическим.

МИД во вторник опубликовал ответ Захаровой на вопрос об освобождении из заключения в Афганистане российского этнографа Святослава Каверина. Как сказала представитель МИД, Каверин с июля находился в Афганистане под арестом "по обвинению в совершении ряда правонарушений" и "был освобождён афганскими властями по обращению российской стороны с учётом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан". Исламский Эмират Афганистан - официальное наименовение страны, принятое правительством талибов. Россия в нынешнем году стала первым государством мира, де-юре признавшим это правительство. Этому предшествовала приостановка действия решения о признании движения "Талибан" террористическим.

8 сентября стало известно, что Каверин, о задержании которого в Афганистане сообщалось в июле, вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву.

Святослав Каверин — сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, исследователь культуры народов Гиндукуша. 19 июля он сообщил, что его задержали в городе Кундуз на севере Афганистана "за попытку „контрабанды“ украшений" и решили перевезти в Кабул в управление разведки. Связи с внешним миром у Каверина в заключении не было. 1 сентября телеграм-канал Baza опубликовал письма российских ученых, которые призывали МИД России установить местонахождение Каверина. После освобождения учёный рассказал, что талибы подозревали его в шпионаже, однако дело, по его словам, было закрыто из-за отсутствия улик.

После захвата власти в Афганистане в 2021 году талибы ужесточили законодательство, заявляя, что намерены соблюдать нормы традиционного исламского права - шариата. В особенности это коснулось прав женщин. Международный уголовный суд в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордеры на арест нескольких руководителей правительства талибов.