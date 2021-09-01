Заключённым в Лефортово разрешили спать днём и брать воду на прогулки

В московском следственном изоляторе "Лефортово" заключённым разрешили спать днём и носить с собой питьевую воду на прогулки. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

По словам члена ОНК, администрация СИЗО прислушалась к жалобам заключённых. В конце августа стало известно о том, что руководство "Лефортово" запретило заключённым спать днём. При этом лежать на кровати с закрытыми глазами разрешалось. В СИЗО также перестали транслировать новости по радио, а заключенным запретили брать с собой воду на прогулку. По словам Мельникова, раньше в "Лефортово" было много радиоточек. Вернули ли заключённым возможность слушать новости, неизвестно.

Адвокат бывшего губернатора Хабаровска Сергея Фургала, находящегося в "Лефортово", в августе сообщил о том, что администрация СИЗО убрала из камер обвиняемых столы, которые они использовали в том числе для приема пищи. По словам Михаила Карапетяна, это произошло после прокурорской проверки. Фургал вынужден есть буквально на коленях.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14–16-летней давности. Он вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".

В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.