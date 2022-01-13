Закон о QR-кодах в общественных местах может быть отложен

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах может быть отложен на неопределенное время. Ранее был отложен проект закона о QR-кодах на транспорте. Об этом заявил глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в разговоре с "Интерфакс".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой уточнил, что законопроект пока не будет рассматриваться из-за того, что к нему не направили подзаконные акты. Также по его словам, существует "неготовность населения воспринимать этот закон". Это может служить причиной отказа от рассмотрения документа.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, подтверждающих вакцинацию или перенесенную коронавирусную инфекцию. Закон разрешает главам регионов ради прекращения распространения коронавируса вводить QR-коды и паспорт в общественных местах – в учреждениях культуры, кафе, ресторанах, при проведении массовых мероприятий. Конкретный перечень мест выбирают в каждом регионе самостоятельно.