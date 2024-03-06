В Думу внесён закон об освобождении преступников за участие в войне

На рассмотрение депутатов Госдумы внесён законопроект об освобождении от уголовного наказания россиян, принявших участие в войне с Украиной.
Документ, разработанный главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, предполагает освобождение от ответственности контрактников и мобилизованных, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. Исключения составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, безопасности государства и террористическая деятельность.
Также в случае принятия законопроекта обстоятельствами для условного освобождения или погашения судимости станут получение госнаграды, увольнение со службы по состоянию здоровья или по возрасту и увольнение в связи с окончанием периода мобилизации или военного положения.
В документе оговаривается, что если после начала военной службы освобождённый от наказания снова совершит преступление, то суд назначит ему срок лишения свободы с учётом ранее вынесенных приговоров.
Сейчас осуждённых за преступления участников войны освобождают от наказания путем помилований, подписанных президентом России Владимиром Путиным.
- В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися с войны в Украине. Известно уже о сотнях таких случаев. Резонанс, вызванный ими, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных происшествиях.
- Накануне в Челябинске вернувшийся с войны в Украине российский военнослужащий Никита Сидоров убил бывшую жену в присутствии трёхлетнего сына, а суд в Забайкальском крае приговорил за убийство к 14 годам колонии вернувшегося с войны бывшего заключённого, получившего помилование за участие в боевых действиях. Отмечается, что Цырен-Доржи Цыренжапов ранее уже был судим за убийство 18-летней студентки, разбой и незаконное проникновение в жилище.
Форум