Комфортные. Только комфортные

На встрече Владимира Путина с правозащитниками больше не прозвучло историй, способных его хоть как-то задеть, разозлить, раздражить, поставить в тупик и пр. Мерное и удобное для президента РФ течение беседы. Ватная стенка между ним и простыми смертными становится все толще. Кто и как способен достучаться до президента РФ? В программе участвуют бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Верховский, журналист-расследователь Илья Давлятчин, медиа-аналитик Александр Мельман. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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