Залужный: не стоит отвергать "долгосрочное прекращение войны"

Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке, опубликованной в издании Liga.Net, высказался в поддержку идеи "долгосрочного прекращения войны" с Россией, отметив, что прекращение боевых действий дало бы Украине возможность провести необходимые реформы. Вместе с тем, Залужный считает, что даже если война прекратится на годы, речь по сути будет идти только о перемирии перед возобновлением войны, поскольку цель России, по его мнению, остаётся прежней - ликвидация независимости Украины. В связи с этим Залужный предостерёг перед заключением "быстрого мира" без достаточных гарантий безопасности, которые сейчас, по его оценке, вряд ли возможны.

Статья опубликована на фоне переговоров о так называемом мирном плане США, о котором ряд комментаторов говорят как о замораживании конфликта.

"Когда мы ведём речь о победе, надо честно сказать так: победа – это распад Российской империи, а поражение – полная оккупация Украины из-за ее собственного распада. Все остальное – просто продолжение войны", - пишет Залужный. "Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе – распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространённый в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", - пишет в частности Залужный.

Он отмечает, что "за быстрым миром точно будет стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости". Залужный предлагает сфокусироваться на идее прекращения огня, окончательные же мирные договорённости с Россией возможны, по его мнению, только в том случае, если Украина получит такие гарантии безопасности, как вступление в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента зарубежных стран. Залужный признаёт, что сейчас это невозможно, "а значит, вероятно, война будет продолжаться".

Большая часть статьи Залужного посвящена необходимостью чёткого понимания политических целей войны. Целью России он уверенно называет завоевание Украины. При этом, по его мнению, Россия использует сейчас "стратегию истощения" с целью добиться крушения Украины. Собственно конфигурация линии фронта при этом не так важна - в этой связи Залужный отмечает, что, даже если Россия полностью оккупирует Донецкую область, "война продолжится как на политическом, так и экономическом фронте, поскольку политическая цель не будет достигнута".

Признавая, что полная победа над Россией сейчас вряд ли возможна, Залужный формулирует политическую цель Украины как "лишение России возможности осуществлять акты агрессии против Украины в обозримой перспективе".

Залужный также непрямо, а в некоторых случаях и прямо критикует политическое руководство Украины, в частности обвиняя его в недостаточной подготовке к российскому вторжению в 2022 году, а также в неправильном выборе стратегии в 2023 году. При этом, отбив весной 2022 года первый российский натиск, Украина, по мнению Залужного, одержала победу, которая "сохранила государство и дала самое главное – шанс на борьбу и на мир на своих условиях".

Сокращённый вариант колонки Залужного под заголовком "Как победить Путина и построить лучшую Украину" опубликован также в британской газете The Telegraph.

Валерий Залужный был снят с должности главкома ВСУ в начале 2024 года. Согласно опросам, он остаётся одним из самых популярных политиков в Украине и - в случае выдвижения кандидатуры - кандидатом в президенты. Сам он прямо о политических амбициях не говорил.