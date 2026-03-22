Замдиректора общества "Знание" отправили в СИЗО "Лефортово"

Лефортовский районный суд в Москве отправил в СИЗО по уголовному делу о растрате в особо крупном размере заместителя гендиректора общества "Знание" по образовательной деятельности и главу центра знаний "Машук" Антона Серикова. Об этом сообщили РБК и "Ведомости".

"Медиазона" обнаружила на сайте московских судов карточку решения о мере пресечения. Оно было принято 20 марта. Сериков отправлен в СИЗО "Лефортова", это означает, что его делом занимается ФСБ.

По данным РБК, замглавы "Знания" был задержан 18 марта. Последний пост в телеграм-канале Серикова датирован 12 марта. Известно, что он планировал выступить на "ОбрФесте"», который проходил в Сочи 19 марта и был посвящён "осмыслению" молодёжной политики в России.

Подробности того, в чём именно обвиняют Серикова, пока не известны.

Общество "Знание" было создано в СССР в 1947 году. Лекторы общества выступали с научно-популярными лекциями для широких кругов населения. Общество было встроено в систему советской пропаганды.

В 2021 году Владимир Путин призвал перезапустить "Знание" на цифровой платформе. На работу были выделены большие средства. Его наблюдательный совет возглавил заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Партнёрами общества выступают Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования, лекции неоднократно бывают посвящены так называемой патриотической тематике. "Медиазона" в частности обращает внимание, что на 22 марта в Ульяновской области запланирована лекция под названием "Великий русский многонациональный народ".