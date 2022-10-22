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Замглавы АП Кириенко призвал к "народной войне"

Владимир Путин и Сергей Кириенко

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия добьётся победы в войне в Украине, если война станет "народной".

Кириенко, который в последние месяцы неоднократно посещал Донбасс и другие недавно аннексированные территории, выступил в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей.

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность" - приводит слова чиновника ТАСС.

"Самой важной битвой" при этом Кириенко назвал "битву за молодёжь". По его мнению, страны Запада пытаются повлиять на российскую молодёжь, а классные руководители должны этому помешать. Он также призвал оказывать помощь семьям участников так называемой спецоперации, напомнив о существовавшем в советские времена тимуровском движении.

По мнению Кириенко, Россия "не воюет с Украиной", но страны НАТО ведут против России "неприкрытую войну" с целью "ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство".

Сергей Кириенко - бывший премьер-министр России и лидер партии Союз правых сил, в своё время считался реформатором-технократом. В Администрации президента курировал внутреннюю политику. После начала войны в Украине, по многочисленным сообщениям, стал куратором оккупированных территорий. Несколько дней назад он был в Херсоне.

  • Российские власти называют боевые действия в Украине, начатые 24 февраля по решению президента Владимира Путина, "специальной военной операцией", избегая слова "война". Известны случаи, когда за использование слова "война" в контексте российского вторжения в Украину людей штрафовали за так называемую дискредитацию армии. Недавно большой резонанс получил случай в Тюмени, где местный суд прекратил административное дело о дискредитации российской армии против жительницы Алисы Климентовой. Полиция задержала её за надпись "НЕТ В***е", она объяснила, что это означает "Нет вобле".
  • Ни Россия, ни Украина не объявляли друг другу войну. При этом Украина считает Россию государством-агрессором, а представители её властей называют Россию террористическим государством - в связи с обстрелами гражданских объектов и убийствами мирных жителей.
  • Страны НАТО также обвиняют Россию в агрессии против Украины. При этом они подчёркивают, что не участвуют в войне, но оказывают Украине помощь, чтобы она могла защищаться от нападения.

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