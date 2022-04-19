Замглавы белорусского госагентства БЕЛТА приговорён к 5 годам колонии

Заместитель гендиректора крупнейшего белорусского государственного информагентства БЕЛТА приговорён к пяти годам колонии строгого режима за передачу информации оппозиции.

Сергея Одериху признали виновным по статье о злоупотреблении служебным положением, сообщил во вторник правозащитный центр "Весна". При этом правозащитники отмечают, что вердикт был вынесен ещё 10 января. Приговор огласил судья Советского районного суда Минска Александр Волк.

Детали судебного процесса стали известны только сейчас, хотя состоялось уже и рассмотрение жалобы на приговор. Минский городской суд отклонил апелляцию Одерихи в середине марта.

Следствие вменяет ему в вину передачу служебной информации оппозиционным Народному антикризисному управлению и телеграм-каналу "Ник и Майк" - с целью "избежать люстрации после смены власти", говорится на сайте "Весны".

За месяцы до президентских выборов августа 2020 года в Беларуси, победу на которых ЦИК отдал Александру Лукашенко, а оппозиция заявляла о массовых фальсификациях, Сергей Одериха был лично награждён Лукашенко "за высокий профессионализм и персональный вклад в развитие государственной информационной политики".

Суд постановил, что Одериха злоупотреблял своими обязанностями журналиста, сливая информацию, чтобы дискредитировать Лукашенко.

Сотни белорусов подверглись уголовному преследованию в связи с массовыми протестами против объявленной победы Лукашенко на выборах. По официальным результатам голосования, он остался на посту на шестой срок подряд.

Многие оппозиционные лидеры с тех пор либо покинули страну, либо получили тюремные сроки. Часть сотрудников независимых СМИ также стали обвиняемыми по уголовным делам.