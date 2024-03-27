Замглавы Минэнерго России осудили за взятку в 120 миллионов рублей

Бывший заместитель главы министерства энергетики России Анатолий Тихонов приговорён к 5 годам и 4 месяцам колонии за получение двух взяток в особо крупном размере на сумму 120 млн рублей и хищение бюджетных средств на более чем 270 миллионов рублей.

Решение принял в среду Мещанский суд Москвы. Чиновник был освобождён в зале суда — весь срок он уже отбыл под арестом. Ему на 14,5 лет запретили занимать государственные должности. Он лишён государственных наград: Ордена Почета и Ордена Дружбы, передаёт "Интерфакс".

Тихонов был задержан в сентябре 2020 года. По версии следствия, деньги были похищены в ходе создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Она была включена в госпрограмму развития энергоэффективности. На неё было выделено 968 миллионов рублей, писала газета "Коммерсантъ".

У чиновника конфискованы недвижимость во Франции и другое имущество. Сам он вину отрицает. Он заявлял, что стал жертвой оговора. В последнем слове он заявил, что если суд оставит ему деньги, они будут переданы “на нужды церкви”, сообщал "Коммерсантъ".