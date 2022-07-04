Замглавы оккупированной Балаклеи стал бывший участник шоу талантов

Заместителем главы городской администрации оккупированного города Балаклея в Харьковской области назначен Сергей Агарков. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на видео из соцсетей горсовета Балаклеи.
Ранее Агарков участвовал в украинском шоу "Україна має талант", в котором он демонстрировал "скрытые возможности человека" - бил себя топором в живот, засовывал гвозди в нос и глотал огонь.
Как пишет "Осторожно, новости", Агарков с 2014 года занимает пророссийскую позицию. Он был одним из соавторов проекта "Дорожная карта Новороссии", потом переехал в Россию и был руководителем Союза народного единства.
- О переходе города Балаклея под контроль российской армии Минобороны РФ заявило 3 марта.
- Как сообщает Генштаб вооружённых сил Украины, бои за Харьковскую область продолжаются.
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