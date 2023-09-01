Заморские шуты Путина. Анна Розэ – о гостях Петровского бала

Склонность к маргинальному не наказуема. Однако в особенно уродливых формах она проявляется, когда обычная дорога к успеху недоступна. Вот и российский президент вынужден прибегать к помощи иностранцев-маргиналов, чтобы симулировать поддержку международной общественности. Главный месседж адресован российским гражданам: "Россия не изолирована! Россия пользуется поддержкой всех разумных людей в западных странах!"

Степень разумности этих западных друзей большинство россиян оценить не в состоянии. Это на руку кремлевским пропагандистам. Многие из них не придают особого значения фактам. Шеф сказал, что надо уверить всех в том, что немецкие политики поддерживают Россию – без проблем, нарисуем.

В графе "зрелища" у них предусмотрены концерты классической музыки и балы с приглашенными европейскими импресарио и гостями. Один такой бал прошел на днях в Царском Селе.

Устроил этот Петровский бал немецкий менеджер Ханс-Йоахим Фрай. Он был художественным руководителем и директором Дрезденской оперы, генеральным директором театра в Бремене, работал худруком и гендиректором фирмы по проведению культурных мероприятий LIVA в австрийском Линце. В 2006 году Фрай возродил бал оперы в Дрездене и провел 15 балов.

С 2018 года немецкий импресарио совмещал свою бальную деятельность с руководством фондом "Талант и успех" в Сочи, возглавляя и тамошний культурный центр. Любовь к России проявилась у Фрая в год аннексии Крыма – с марта 2014-го он стал официальным консультантом гендиректора Большого театра Владимира Урина. Поэтому Фрай предпочел оставить фирму в Австрии и прямиком направиться в сочинский культурный центр под девизом "Зальцбург на Черном море". Балы Фрай тоже не запустил. В 2018 году он организовал в Большом театре гигантский "Футбольный бал" ‒ в честь чемпионата мира по футболу.

В 2009 году Фрай наградил российского президента орденом "Борьба за добро". Прямо на своем Дрезденском балу, где Путин предстал после встречи с Ангелой Меркель в Берлине. Кажется, это и было началом увлечения Фрая путинизмом. В Германии награждение вызвало волну протеста. А в России перед менеджером открылись другие горизонты.

В объятия Путина попадают лишь немецкие маргиналы – иные в поисках увядшей славы, другие по чисто меркантильным соображениям В 2010 году Фрай организовывает оперный гала-концерт в Мариинском театре, в 2011 году – международный конкурс в Большом театре в Москве, а в 2012 году – тот же конкурс в таком же театре в Минске. Опять же в 2011 году Фрай выступает организатором большого торжества по поводу 50-летия дружбы Дрездена и Петербурга. В 2018-м Фраю поручают организовать церемонию вручения призов "Формулы 1" в Петербурге. Одним из друзей Фрая становится виолончелист Сергей Ролдугин.

Летом 2021 года Фрай дал интервью российскому пропагандистскому каналу RT Deutsch в Германии, похвалив его за "невероятно классную работу". Осенью того же года Путин подарил немецкому культурному менеджеру российское гражданство, что в Германии было подвергнуто сильнейшей критике. Так же как и вручение золотого ордена Святого Георгия египетскому президенту Абдуле-Фаттаху ас-Сиси на балу Дрезденской оперы за год до этого. Фрай назвал лидера африканской страны, который без особых церемоний преследует оппозиционеров, "миротворцем".

Славная карьера Фрая в Дрездене закончилась в начале марта 2022 года. Руководство некоммерческого частного объединения, которое организовывает бал Дрезденской оперы, отозвало орден, врученный Путину, и открестилось от Фрая. Оперный театр заявил, что деятельность Фрая контрпродуктивна. Зато Фрая наградили в России. В июле 2023 года, в разгар войны, ему был вручен орден Дружбы. Во время церемонии немец подчеркнул, что "он стоит на стороне России" и "глубоко признателен" Путину.

Бывшие коллеги Фрая были шокированы. Однако в Германии он вел себя осторожно и после начала полномасштабной войны особо не высовывался. В ноябре 2022 года он заявил в интервью: "Конфликты и войны должны заканчиваться, все стороны должны говорить друг с другом. Культурные проекты при этом представляют собой очень важный диалог".

Зато в России его активность продолжается, и свидетельство тому ‒ недавний Петровский бал.

В списке иностранцев, засветившихся на балу, ‒ австрийский менеджер и бывший президент Европейской промышленной палаты Eurochambres Кристоф Ляйтль. В 2015 году Ляйтль удостоился "негативной премии" Гринписа и WWF – Black Globe Award как "один из самых выдающихся отрицателей климатических изменений и тормоз мероприятий по защите планеты в Австрии". Ляйтль вместе с Борисом Ротенбергом фигурирует в составе попечительского совета фонда, который организует Петровский бал.

В качестве знаменитого немца на бал попал мэр маленького саксонского городка Фрайберга Свен Крюгер. Беспартийный политик был раньше членом Социал-демократической партии Германии. Однако в знак протеста против смещения с должности главы Ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена из-за его явного правого крена Крюгер покинул ряды СДПГ. Как и Маасен, он не вступил в правопопулистскую "Альтернативу для Германии", которая симпатизирует Путину, однако весьма близок к ней.

Итак, два гражданина ФРГ, связанные с Саксонией – восточной федеральной землей, где особенно велика поддержка АдГ, представляются на балу в Петербурге как рупор немецкой общественности. Кроме того, выступала там группа Dschinghis Khan. Что под этим названием теперь скрывается, не ясно. С исполнителями хита 1979 года Moskau этот коллектив мало что имеет общего. В новом составе одной из двух групп, выступающих под этим именем, трое из пяти певцов – россияне.

Кремль представляет маргиналов, вроде мэра маленького городка, гигантами культурной и политической жизни Германии Тем не менее, даже несмотря на присутствие гостей из Германии, в том числе руководителей неких "немецких предприятий", Ханс-Йоахим Фрай в своей речи не решился назвать бал международным событием. "Петровский бал – важный проект для Петербурга и для России", – заявил он, подчеркнув, что балы "сводят людей, которые начинают общаться".

То, что в объятия Путина попадают лишь немецкие маргиналы – иные в поисках увядшей славы, другие по чисто меркантильным соображениям, редкие – за счет пламенной любви к России, – ни для кого в Германии не секрет.

Манера Кремля представлять маргиналов, вроде мэра маленького городка, гигантами культурной и политической жизни Германии выглядит смешно и жалко, но путинская свита следует пропагандистскому расчету. Простой россиянин не будет разбираться, из какой дыры приехал артист или менеджер-иностранец. Раз его пригласили на сцену в Москве или Петербурге – он и есть представитель мировой общественности, которая Россию поддерживает. Точно такой же трюк корифеи российской пропагандистики проделывают во время фиктивных выборов: покормят икрой парочку правых популистов из Франции, Германии и Венгрии, а потом утверждают, что международные наблюдатели подтвердили кристальную чистоту путинской избирательной кампании.

Про Фрая и Крюгера на Петровском балу ни одно СМИ Германии не упомянуло, и не следует ожидать, что на их поездку в Петербург будет какой-то ответ. В Германии действуют демократические принципы, предполагающие уважение любых мнений. Предположим, Фрай и Крюгер хотят дружить с Россией при любых обстоятельствах. Вот такие они наивные или коррумпированные. В первом случае может помочь дискуссия. Во втором – уголовное преследование. Любой человек, даже иностранец, может подать заявление в отделении немецкой полиции или в консульстве ФРГ, если он считает, что Фрай или Крюгер не просто спят на мягких российских подушках, но и оправдывают военные действия в Украине. Прокуратура начнет расследование, а если факты подтвердятся, выдвинет обвинение.