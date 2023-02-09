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Вице-премьер России Мантуров получил сотни миллионов рублей от КАМАЗа

Денис Мантуров

Заместитель председателя правительства и министр промышленности России Денис Мантуров ежегодно получает сотни миллионов рублей от фирмы "Склад торгово-финансовой компании КАМАЗ", которая является официальным дистрибьютором акционерного общества "КАМАЗ", говорится в расследовании издания The Insider. В 2020-м и 2021-м годах Мантуров получил таким образом почти 600 миллионов рублей. Оплата производилась в одни и те же даты: 15 января и 30 июня.

Журналисты установили, что формально это происходило "по договору купли-продажи ценных бумаг" от 2018-го года, который ПАО "КАМАЗ" заключил с компанией "СервисГрупп". За ней, как утверждает The Insider, стоит лично Мантуров.

Официально директором "СервисГрупп" долгое время был близкий к семье Мантурова бизнесмен Олег Румянцев. Одновременно с этим он входил в совет директоров компании "Пансионат Приморье", зарегистрированной в Геленджике. Бенефициаром этой фирмы является 86-летняя мать вице-премьера России.

Также, согласно материалу The Insider, мать Дениса Мантурова является бенефициаром ещё нескольких компаний: например, фирмы "Вишнёвый сад", которая владеет особняком площадью 794 квадратных метра на улице Станиславского в Москве. Ещё одно здание в столице, которым владеет Денис Мантуров через подставных лиц - шестиэтажное строение площадью почти в две с половиной тысячи квадратных метров в Милютинском переулке. Записано оно на уже упомянутую компанию "СервисГрупп".

В целом семья Дениса Мантурова, по данным The Insider, владеет недвижимостью на миллиарды рублей. Среди активов - отель в центре Москвы, особняк в подмосковном яхт-клубе "Пирогово" и несколько домов в Геленджике. Кроме того, супруге министра промышленности Наталье принадлежит сеть клиник эстетической медицины "Ланцетъ", а его 84-летней тёще, Алле Кисель - молочная ферма в Тверской области.

Денис Мантуров возглавляет министерство промышленности 11 лет. С 2019-го по 2021-й год его признавали самым состоятельным российским министром.

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