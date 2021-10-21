Зампред "Яблока" просил Европарламент не давать премию Навальному

Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко просил Европарламент не давать оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова. Отрывки из письма Иваненко публикует сайт "Вот так-TV". Иваненко подтвердил изданию факт написания письма и объяснил свою позицию тем, что считает Навального политиком "не лучше Путина".

Европарламент к мнению Иваненко не прислушался. Накануне было объявлено, что находящийся в российской колонии Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли".

В своём письме Иваненко, в частности, обвинил Навального в подержке аннексии Крыма и в том, что его взгляды по украинскому вопросу совпадают с позицией президента Владимира Путина. "В 2014 году Навальный заявил, что “Крым принадлежит тем людям, которые живут в Крыму, Крым останется частью России и никогда больше не станет частью Украины в обозримом будущем”. “Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы возить его туда-сюда?…” - пишет Иваненко, не упоминая при этом о высказываниях Навального против аннексии, а также против вмешательства России в дела Украины. Также Иваненко обвинил Навального в том, что несколько лет назад он участвовал в дебатах с бывшим командиром сепаратистов так называемой "ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным). По его мнению, такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова.

В интервью "Вот так-TV" Иваненко сказал, что писал письмо в личном качестве, а не от партии. Присуждение Навальному премии Сахарова он назвал печальным событием для демократического движения в России. По мнению Иваненко, Навальный "националист.", который "разжигает примитивную социальную рознь".

Ранее на этой неделе политсовет "Яблока" принял заявление, в котором резко осудил Навального и его проект "Умное голосование", обвинив сторонников оппозиционера в поддержке КПРФ. Поддержка "Умного голосования" была объявлена несовместимой с членством в "Яблоке". В заявлении говорится, что "оправдание национализма, левого популизма и национал-большевизма в попытке борьбы с путинским авторитаризмом открыло дверь национал-имперской трансформации внешней политики Путина, аннексии Крыма и войне в Донбассе". Руководство партии также составило чёрный список из людей, призывавших на прошедших выборах в Госдуму к голосованию в соответствии с рекомендациями "Умного голосования", и опубликовало на сайте цитаты из их высказываний, что ряд комменаторов сравнил с публичным доносом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг прокомментировал решение Европарламента присудить Навальному премию Сахарова. Об этом сообщает "Медуза" (признана в РФ СМИ-"иноагентом"). По словам Пескова, "никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям". Представитель Кремля предположил, что люди, принимавшие решение о премии, "не располагают достоверной информацией". Что он имел в виду, он не пояснил.

В своём решении Европарламент подчеркнул "безграничную храбрость" Навального, который вернулся в Россию, несмотря на угрозу ареста, а также вновь призвал российские власти освободить оппозиционера, которого правозащитники считают политзаключённым.