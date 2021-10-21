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Зампред "Яблока" просил Европарламент не давать премию Навальному

Сергей Иваненко (слева) с Григорием Явлинским

Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко просил Европарламент не давать оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова. Отрывки из письма Иваненко публикует сайт "Вот так-TV". Иваненко подтвердил изданию факт написания письма и объяснил свою позицию тем, что считает Навального политиком "не лучше Путина".

Европарламент к мнению Иваненко не прислушался. Накануне было объявлено, что находящийся в российской колонии Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли".

В своём письме Иваненко, в частности, обвинил Навального в подержке аннексии Крыма и в том, что его взгляды по украинскому вопросу совпадают с позицией президента Владимира Путина. "В 2014 году Навальный заявил, что “Крым принадлежит тем людям, которые живут в Крыму, Крым останется частью России и никогда больше не станет частью Украины в обозримом будущем”. “Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы возить его туда-сюда?…” - пишет Иваненко, не упоминая при этом о высказываниях Навального против аннексии, а также против вмешательства России в дела Украины. Также Иваненко обвинил Навального в том, что несколько лет назад он участвовал в дебатах с бывшим командиром сепаратистов так называемой "ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным). По его мнению, такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова.

В интервью "Вот так-TV" Иваненко сказал, что писал письмо в личном качестве, а не от партии. Присуждение Навальному премии Сахарова он назвал печальным событием для демократического движения в России. По мнению Иваненко, Навальный "националист.", который "разжигает примитивную социальную рознь".

Ранее на этой неделе политсовет "Яблока" принял заявление, в котором резко осудил Навального и его проект "Умное голосование", обвинив сторонников оппозиционера в поддержке КПРФ. Поддержка "Умного голосования" была объявлена несовместимой с членством в "Яблоке". В заявлении говорится, что "оправдание национализма, левого популизма и национал-большевизма в попытке борьбы с путинским авторитаризмом открыло дверь национал-имперской трансформации внешней политики Путина, аннексии Крыма и войне в Донбассе". Руководство партии также составило чёрный список из людей, призывавших на прошедших выборах в Госдуму к голосованию в соответствии с рекомендациями "Умного голосования", и опубликовало на сайте цитаты из их высказываний, что ряд комменаторов сравнил с публичным доносом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг прокомментировал решение Европарламента присудить Навальному премию Сахарова. Об этом сообщает "Медуза" (признана в РФ СМИ-"иноагентом"). По словам Пескова, "никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям". Представитель Кремля предположил, что люди, принимавшие решение о премии, "не располагают достоверной информацией". Что он имел в виду, он не пояснил.

В своём решении Европарламент подчеркнул "безграничную храбрость" Навального, который вернулся в Россию, несмотря на угрозу ареста, а также вновь призвал российские власти освободить оппозиционера, которого правозащитники считают политзаключённым.

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