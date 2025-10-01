Зампредседателя "Яблока" обвинили в фейках об армии, он задержан

Задержан заместитель председателя партии "Яблоко", бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов. Против него возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщил Следственный комитет, сообщение цитирует ТАСС.

Что конкретно легло в основу обвинения, Следственный комитет не сообщает. Обвинения в фейках об армии, как правило, связаны с антивоенными постами в Интернете, чаще всего - с распространением информации о предполагаемых военных преступлениях российской армии в Украине. По информации SOTAvision, поводом для уголовного дела стал пост про массовые убийства в украинском городе Буча в телеграм-канале Круглова, опубликованный ещё в апреле 2022 года. В этом посте при этом нет прямых обвинений в адрес российских военных, а содержится призыв к международному расследованию.

Зампред столичного отделения партии Кирилл Гончаров сообщил "Можем объяснить", что Круглов был задержан в Петербурге, и сейчас его доставляют в Москву. "Мы все обескуражены, поскольку Максим не просто рядовой член партии, он все-таки зампред партии «Яблоко»... и вся его деятельность носила, носит абсолютно легальный характер", — сказал Гончаров.

Круглов был избран в Мосгордуму в 2019 году, возглавлял фракцию "Яблоко". В 2024 году вновь пытался баллотироваться, однако не был зарегистрирован, как говорится на сайте "Яблока", по надуманным основаниям.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд членов "Яблока" были подвергнуты репрессиям или давлению со стороны властей. Ещё один заместитель председателя "Яблока" Лев Шлосберг находится под следствием по делу о так называемой дискредитации армии. Несколько человек были осуждены за антивоенные высказывания по уголовным делам. "Яблоко" по-прежнему остаётся зарегистрированной в России партией, представленной в региональных и местных органах власти. Официальная позиции партии заключается в необходимости прекращения огня в Украине без предварительных условий.