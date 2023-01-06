Запад скептически отнёсся к российской идее перемирия на 1,5 суток

С полудня по московскому времени 6 января российские войска в Украине должны соблюдать режим прекращения огня. Об этом накануне распорядился президент России Владимир Путин. Он обосновал своё решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Прекращение огня должно действовать до 24.00 7 января, то есть в общей сложности 36 часов.

Украина отвергла предложение Путина присоединиться к прекращению огня на время празднования православного Рождества. Вечером 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что предложение Кремля "не может и не должно" быть воспринято серьёзно. Другие представители Украины обвинили Россию в провокации и стремлении воспользоваться паузой для улучшения положения её войск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Путин планирует использовать двухдневное перемирие, чтобы "хоть ненадолго остановить продвижение" украинской армии в Донбассе. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук предупредила жителей оккупированных территорий об опасности терактов в храмах в рождественскую ночь.

Представители так называемой "ДНР" заявили, что украинские военные якобы обстреляли Донецк ровно в полдень 6 января. Ранее назначенный Россией глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что прекращение огня не означает перемирия, и российские военные в Донецкой области будут отвечать на возможные украинские обстрелы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил украинцев со свиньями, а страны Запада - со свинопасами.

Представители стран Запада выразили недоумение в связи с предложением Путина или прямо его отвергли, заявив о том, что режим прекращения огня на 1,5 суток - недостаточный шаг на пути к урегулированию конфликта. Президент США Джо Байден предположил, что Владимиру Путину нужна "передышка". По его словам, Путин был готов "бомбить больницы, детские сады и церкви" в отмечаемое христианами западного обряда Рождество 25 декабря и в новогодние праздники. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Путин, очевидно, намерен "продолжить войну после короткого перерыва". Если бы Путин хотел мира, он "вернул бы своих солдат домой и война бы закончилась". Глава Евросовета Шарль Мишель назвал объявленное прекращение огня таким же цинизмом, как и проведённые российскими властями на оккупированных территориях Украины референдумы.

Ряд комментаторов обратил внимание, что в опубликованном на сайте Кремля указании Путина о прекращении огня употребляется оборот "на Украине", в то время как - с точки зрения Кремля и действующей российской Конституции - линия фронта сейчас проходит по территориям аннексированных областей, которые Кремль считает российскими.