Западная помощь Украине достигла минимума с января 2022 года

В период с августа по октябрь 2023 года объёмы помощи Украине от её западных союзников достигли минимума с января 2022 года. Они сократились почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

Общая стоимость пакетов помощи выделенной Украине с августа по октябрь этого года составляет 2,11 миллиарда евро.

Крупнейшим донором военной помощи остаются США, которые поставилии вооружения и аммуниции на 44 миллиарда евро. После них идёт Германия, которая передала Киеву оружия на сумму более 17 миллиардов евро. Другими донорами помощи для Украины являются Великобритания, Канада, Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Норвегия, Швеция и Швейцария.

Отмечается, что страны Евросоюза опережают США по объему обещанной военной помощи. Из 25 миллиардов евро, обещанных на тяжелое вооружение с января 2022 по октябрь 2023 года, 43% приходится на США, а 47% на ЕС.

Ранее стало известно, что Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российской агрессии, в том числе противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 "Хорнет", вертолеты "Апач" и "Блэк хоук".