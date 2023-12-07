Украина представила США список необходимых вооружений

Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российской агрессии, в том числе противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 "Хорнет", вертолеты "Апач" и "Блэк хоук". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство.

Представители украинского министерства представили перечень вооружений во время закрытого заседания по вопросам оборонной промышленности в Вашингтоне в среду, 6 декабря, на котором присутствовали правительственные чиновники и руководители военной промышленности США.

По данным источников агентства, в список вошли как образцы вооружения, которые Украина уже имеет на вооружении, в том числе танки "Абрамс" и 155-миллиметровая артиллерия, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, так и несколько новых позиций.

Среди них транспортные самолеты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin, а также ударные вертолеты "Апач" и "Блэк хоук" ("Чёрный ястреб").

В документах также говорится, что Украина запрашивает у США истребители F/A-18 "Хорнет"("Шершень"), три типа беспилотников производства General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) производства компании Lockheed.

В среду вечером Сенат несмотря на призыв президента США Джо Байдена заблокировал законопроект, которым предусматривается финансирование военной помощи Украине, Израилю и гуманитарной помощи населению Газы.

Президент США заявил, что Вашингтон не может позволить президенту России Владимиру Путину победить в Украине. Байден уверен, что в случае победы Россия не остановится на Украине и сможет атаковать другие страны. Согласование помощи Киеву не может ждать, считает Байден. Без решения США может оказаться под вопросом и поддержка Украины другими союзниками – европейскими странами, Японией и иными партнёрами, подчеркнул Байден.

Ранее в среду Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи на сумму 175 миллионов долларов, куда вошли среди прочего боеприпасы для ПВО и систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение. Госсекретарь Энтони Блинкен при этом предупредил, что если запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании не одобрят, этот пакет станет "один из последних".



