Запрещено запрещать

Кремль требует от государственных и лояльных СМИ избегать слова "запрет" в публикациях и полностью исключить его из заголовков, пишет издание "Медуза". Распоряжение появилось на фоне падения рейтинга "Единой России". В сентябре предстоят выборы в Государственную Думу.

Тактика власти понятна: перед выборами плохих новостей должно быть меньше. По словам собеседников "Медузы", редакциям сказали в целом "поменьше писать" о запретах, ограничениях и штрафах, а вместо этого "подсвечивать позитивные и терапевтические инициативы" членов партии власти. Кто-то уже следует рекомендациям. Так, в "Газете" и "Ленте" запрет на съемку дронов в Москве назвали "ограничениями".

После обвала рейтинга партии власти источники "Ведомостей" сообщили, что "Единой России" велели отказаться от новых запретительных законов и искать идеи с позитивной повесткой. При этом накануне секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил, что от запретов не откажутся. Но выход есть – это "лучшее администрирование запретов". Якушев пояснил, что политики должны идти к людям и объяснять необходимость принимаемых решений.

По данным ВЦИОМ, в середине апреля уровень поддержки "Единой России" упал до 27% – минимума с начала вторжения в Украину. Правда, потом ВЦИОМ изменил методику проведения еженедельных опросов. В итоге цифры немного пошли вверх, и к 10 мая уровень поддержки "Единой России" вырос до 31%.

