Запрет беспилотников в регионах может принести 10 млрд рублей убытков

Запрет на полеты беспилотников в регионах России после атаки на Кремль может принести убытки более 10 миллиардов рублей и вернуть отрасль на уровень 2018 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Москве и Санкт-Петербурге потери отрасли могут составить около полутора миллиардов рублей, если запрет продлится до конца года. Убытки понесут специалисты по аэрофотосъемке и мониторингу, которые продают контент в сфере услуг и недвижимости. По оценке гендиректора "Флай Дрон" Никиты Данилова, не считая столичных регионов, потери от запрета могут составить 10 миллиардов рублей.

Глава ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев полагает, что запрет на использование беспилотников не будет иметь прямых последствий для отрасли, поскольку в Москве и Петербурге операторы дронов и ранее были обязаны получать разрешения в городском департаменте транспорта. При этом могут проявиться косвенные последствия в других регионах, которые введут запрет по примеру Москвы. Учитывая, что таких регионов уже более 40, отрасль вернется к уровню 2018 года, считает Бабинцев.

По оценке гендиректора "Агримакс Аэро" Максима Чижова, больше всего потеряет сельскохозяйственная отрасль – около 2,4 миллиарда. В сельском хозяйстве дроны используются для мониторинга состояния угодий большой площади.

В качестве альтернативы эксперты предлагают внедрение системы определения маршрута беспилотника и его принудительной посадки – в случае необходимости.