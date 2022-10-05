Запущен проект "Идите лесом" для желающих избежать мобилизации

В интернете открылся проект "Идите лесом", оказывающий помощь россиянам, стремящимся избежать мобилизации на войну в Украине. Его основал бывший руководитель петербургского фонда помощи бездомным "Ночлежка" Григорий Свердлин. За первые три дня работы проект получил более тысячи обращений.

Проект работает в формате телеграм-бота, где желающие могут задать вопросы о возможностях не принимать участия в боевых действиях независимо от того, получили ли они уже повестку, привезены ли на сборный пункт или уже отправлены на фронт. "Идите лесом" консультируют по широкому спектру вопросов: от избегания мобилизации до или после получения повестки до возможностей демобилизации из воинской части или безопасной сдачи в плен для тех, кто уже находится в боевых частях. Проект также готов оказывать практическую помощь - например, с приобретением билетов желающим переехать или с предоставлением безопасного убежища.

Как рассказал Радио Свобода пресс-атташе проекта Иван Чувиляев, за первые три дня работы проекта к его команде уже поступило около 1 тыс. обращений. 277 человек получили консультацию по вопросам мобилизации, 184 - по вопросам легального пересечения границ России и семь - нелегального, 138 - юридические консультации. Семь человек нуждались в психологической помощи, шесть задали вопросы о процедуре сдачи в плен и получили контакты ВСУ. В одном случае абонент просил финансовой помощи на покупку авиабилетов.

По словам Григория Свердлина, в команде проекта работают уже более 400 волонтёров в разных странах. Сам Григорий Свердлин покинул Россию после начала её военного вторжения в Украину и проживает в Тбилиси, Иван Чувиляев - в Барселоне.