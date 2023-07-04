Суд в Грозном дал Зареме Мусаевой 5,5 лет колонии – ранее её адвоката избили

Суд в Грозном приговорил мать чеченских активистов Янгулбаевых Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии по статьям о мошенничестве и о применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает "Команда против пыток".

В январе 2022 года чеченские полицейские ворвались в нижегородскую квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню. Полицейские объяснили, что должны допросить Мусаеву по делу о мошенничестве, которое совершила некая Мадина Азимова в Грозном летом 2019 года. Мусаева отрицала знакомство с Азимовой.

В Чечне Мусаевой сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского. Затем против неё возбудили уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и "чуть не лишила его глаза", утверждал глава Чечни Рамзан Кадыров. Позднее Мусаевой также добавили обвинение в мошенничестве. "Мемориал" признал Мусаеву политзаключённой.

Старший сын Мусаевой и бывший юрист северокавказского филиала "Команды против пыток" Абубакар Янгулбаев говорил, что за полтора года ареста здоровье его матери, больной диабетом, ухудшилось. По его словам, Мусаева стала хуже видеть, у неё прогрессирует боль в спине, она не может выходить на прогулки.

Защита Мусаевой требовала проведения экспертизы её здоровья, чтобы решить вопрос о госпитализации, так как во время острых гипертонических кризов она стала терять сознание. Суд отказал в этом по формальным причинам.

Сегодня утром, 4 июля, адвоката Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, ехавших на оглашение приговора, избили вооружённые люди в Чечне. По распоряжению Кадырова их перевезут из больницы Грозного в больницу Беслана соседней Северной Осетии. После нападения Немов всё же собирался поехать в суд, однако не смог из-за травм. У Милашиной "физически нет возможности продолжать командировку", сказали "Медузе" в "Новой газете".