В Чечне вооружённые люди напали на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщает "Команда против пыток".

Неизвестные в масках перехватили такси Милашиной и Немова по дороге из аэропорта в Грозный. Их избили – били в том числе ногами по лицу, уничтожили технику и документы. По словам Немова, напавшие угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове.

Сейчас оба находятся в больнице Грозного. У них множественные ушибы, у Милашиной сломано несколько пальцев на обеих руках.

По сообщению телеграм-канала "Кровавая барыня" с места событий, оба сидят в инвалидных колясках. Милашина не транспортабельна. Её голова облита зеленкой, она периодически теряет сознание.

Немов плохо двигается, еле говорит. Он получил ножевое ранение в ногу – "Команда против пыток" с его согласия опубликовала фото. По словам Немова, нападавшие велели им с Милашиной уезжать: "Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите".

Милашина и Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой, похищенной чеченскими полицейскими из Нижнего Новгорода в январе 2022 года. Приговор должны огласить сегодня. Немов – адвокат Мусаевой.