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Зарубежные производители российских процессоров отказались их делать

Сервер Эльбрус-4.4, процессор МЦСТ КПИ на стенде госкорпорации "Ростех" на международной выставке "ИННОПРОМ-2015"

Иностранные производители, которые выпускают для России процессоры по предоставленной страной документации, в 2022 году отказались исполнять заказы, а также поставлять уже произведённую продукцию. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передаёт газета "Коммерсант". Из-за этого, сказал Шадаев, тормозится производство российской компьютерной техники.

На совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы в понедельник Шадаев заявил, что в 2022 году было выпущено всего 15 тыс. компьютеров и 8 тыс. серверов "Эльбрус" и "Байкал", работающих на отечественных процессорах. Их число могло бы быть намного больше, если бы иностранные партнёры выполнили обязательства по поставкам.

"Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это всё заказывалось на зарубежных заводах", – сказал он.

  • Российские производители процессоров после начала войны России в Украине попали под ряд экономических санкций США, Евросоюза и других стран. Так в середине сентября Минфин США наложил санкции на ряд российских IT-компаний, включая "Байкал Электроникс" и МЦСТ (выпускает процессоры "Эльбрус"). Действует полный запрет на сделки с ними.

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