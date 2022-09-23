Суверенитетчик. Новый глава РАН провалил импортозамещение

В Российской академии наук новый президент – 64-летний специалист по микроэлектронике Геннадий Красников. Его победа на выборах сопровождалась крупнейшим скандалом в новейшей истории академии. Красников, которого называют самым богатым из академиков, считается ставленником ВПК. В своей предвыборной программе он делал упор на то, что фундаментальная наука должна обеспечить России технологический суверенитет. При этом Красников является ключевой фигурой в отрасли, где, несмотря на огромные вложения, такого суверенитета не только не удалось достигнуть, но и отставание России от мирового технологического тренда достигло двух десятилетий.

"Голосование превращено в фарс"

Накануне прошедшего во вторник голосования свою кандидатуру с выборов снял основной конкурент Красникова – действующий на тот момент президент РАН Александр Сергеев. В своей короткой речи на общем собрании академии Сергеев заявил, что предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях. "Многие члены РАН подвергаются внешнему административному давлению. Особенно после публичного заявления своей позиции. Такого не было в новейшей истории РАН", – сказал Сергеев. Он добавил, что не призывает "поддерживающих меня коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов". Сергеев призвал академиков принять решение в соответствии с академическими традициями.

В тот же день резкое заявление опубликовал клуб "1 июля", объединяющий членов академии, несколько лет назад активно выступавших против так называемой реформы РАН (в него когда-то входил и сам Сергеев). "Клуб "1 июля" считает оскорбительным для членов РАН вмешательство административных органов в выборы Президента РАН, которое привело к исключению различными методами двух кандидатов, занявших два первых места на выборах пять лет назад (...) Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де-факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН", – говорится в этом заявлении.

Упомянутый в этом тексте второй исключенный претендент помимо Сергеева – Роберт Нигматуллин, 84-летний научный руководитель Института океанологии РАН. Он действительно участвовал в выборах президента РАН в 2017 году, вышел во второй тур, в котором уступил Сергееву. Геннадий Красников в тот раз проиграл в первом туре им обоим, заняв третье место. Нигматуллин должен был участвовать в выборах и в этом году, но его кандидатура без объяснения причин была отклонена правительством РФ.

Клуб "1 июля" прямо призывал академиков бойкотировать выборы, слова Сергеева тоже было легко интерпретировать в том же ключе, но сорвать голосование не удалось. Не стал, вопреки некоторым слухам, снимать свою кандидатуру последний оставшийся конкурент Красникова, теплотехник Дмитрий Маркович (в противном случае, безальтернативное голосование не могло бы состояться). Кворум был достигнут. Для участия в нем зарегистрировались 1396 человек – при минимуме в 1005 из 2008 академиков и членов-корреспондентов. Дмитрий Маркович получил 397 голосов, Геннадий Красников – 871, и был объявлен победителем.

Слухи о том, что Сергеев снимется в выборов, распространились еще в выходные накануне общего собрания РАН. Причины этого решения до сих пор до конца не объявлены. Выступая за нексолько дней до выборов перед членами Отделения химии и наук о материалах, Сергеев сказал, что вокруг выборов ведется информационная кампания с "элементами черного пиара", и академию стремятся поставить под контроль некие бизнес-структуры. Участник встречи с Сергеевым рассказал "Независимой газете", что президент РАН выглядел деморализованным и изможденным.

Ученый не уточнил, какие бизнес-структуры он имел в виду, и о каких элементах черного пиара идет речь. В последнем случае Сергеев мог намекать на ряд статей, вышедших в издании "Московский Комсомолец", в которых утверждалось, что президент РАН собирал подписи для своего повторного выдвижения, используя административный ресурс. А вот говоря о бизнес-структурах, президент почти наверняка указывал на своего главного конкурента – Геннадия Красникова.

"Хорошие, но не дружеские"

В научном сообществе Красникова связывают с двумя влиятельными фигурами. Первая из них – Михаил Ковальчук. Физик Ковальчук, человек, лично приближенный к Владимиру Путину, президент Курчатовского центра, в 2008 году не смог избраться действительным членом РАН. С тех пор он считается частью научного сообщества едва ли не злым гением российской академии, мстительно инициировавшим реформу РАН в 2013 году – она лишила академию наук контроля над собственными академическими институтами и значительно подорвала ее авторитет. В ходе выборов президента РАН в 2017 году один из кандидатов считался, как и сейчас, ставленником Михаила Ковальчука. Но это был не Геннадий Красников, а занявший тогда последнее место Владислав Панченко.

Между Красниковым и Ковальчуком действительно есть прямая связь: Красников – глава отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, член-корреспондент Ковальчук – влиятельный член бюро того же отделения. Однако Красников никогда не работал в связанных с Ковальчуком структурах. "Конечно, я Михаила Валентиновича знаю, мы работаем в одном отделении. У нас хорошие, хотя и не дружеские отношения. (...) Но я не вхожу в систему Курчатовского института", – прокомментировал сам Красников свои предполагаемые связи с Ковальчуком. Действительно, его карьера была связана с микроэлектроникой, сферой, в которой есть свои авторитетные заинтересованные лица.

Микросхемы и ваучеры

Геннадий Красников окончил в 1981 году Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде и устроился на работу по специальности на завод "Микрон" (полное название – НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон") – головное советское микроэлектронное предприятие, работавшее главным образом на оборонную промышленность (но не только – именно на "Микроне" выпускали советские игры серии "Электроника"). Накануне академических выборов 2017 года издание "Росбалт" без ссылок на источники писало про кандидата Красникова – мол, устроившись на завод, он почти сразу же занял должность освобожденного секретаря комитета, а уже через два года стал ведущим инженером, затем начальником цеха, заместителем главного инженера и, наконец, коммерческим директором. Весь этот карьерный путь, утверждает "Росбалт", Красников прошел менее чем за 7 лет – это подтверждается его официальной биографией. В 1991 году, через десять лет после начала работы в "Микроне", Геннадий Красников стал его генеральным директором.

В 1994 году у "Микрона" появился стратегический партнер – АФК "Система" Владимира Евтушенкова, а через три года, в 1997-м, был создан ”Концерн “Научный центр”, который объединил несколько зеленоградских предприятий, в том числе "Микрон". В статье "Росбалта" утверждается, что Красников в первой половине 90-х, скупая ваучеры у сотрудников зеленоградских заводов, фактически стал совладельцем ряда предприятий, которые до этого входили в советское объединение "Научный центр микроэлектроники", а затем выгодно продал свои доли АФК "Система". Независимого подтверждения этой информации у Радио Свобода нет, но в официальной биографии Красникова сказано, что по его "инициативе с помощью участия в аукционах и консолидации акций физических лиц удалось вернуть к жизни Научный центр микроэлектроники", который затем был консолидирован "в актив надежного акционера компании АФК «Система»". Так или иначе, именно Красников и возглавил новый концерн, продолжая оставаться гендиректором "Микрона". Фактически он стал топ-менеджером структуры Владимира Евтушенкова. В том же 1997 году Красников был избран членом-корреспондентом РАН.

В середине 2000-х концерн "Научный центр" был преобразован в АО "Ситроникс", одну из крупнейших российских высокотехнологичных компаний с активами не только в России, но и за рубежом. Геннадий Красников, сохранив высокую должность в новой структуре, вернулся к управлению "Микроном" – он должен был развить производство по новым технологическим процессам.

Технологический процесс или технологическая норма описывает плотность, с которой элементы могут быть упакованы в микросхеме. В общем случае, чем меньше норма - тем лучше (в частности, производительнее) чип. Микросхемы 1970-х годов производились по техническому процессу 3 микрометра, наиболее современные чипы делают по норме в тысячу раз ниже – 3 нанометра (нм).

Отставание на 20 лет

Первой задачей Красникова после его возвращения в "Микрон" было создание собственного производства по проектной норме 180 нм. Ведущие мировые компании достигли этого уровня еще в 1999 году, а в 2006-м прошли четыре поколения и осваивали уже норму 45/40 нм. "Микрон" к этому моменту имел только технологию по норме 800 нм, что соответствовало мировому тренду конца 80-х (по ней, например, сделан процессор Intel 80486). Для того, чтобы сделать шаг к норме 180 нм, все равно далеко отстающей от мирового уровня, "Микрон" целиком закупил производственную линию у итало-французской компании "STMicroelectronics". Ее запуск сопровождался скандалом. В биографии Красникова утверждается, что новая линия заработала в 2007 году. Действительно, 12 декабря на "Микрон" приехал первый вице-премьер Сергей Иванов, который торжественно перерезал алую ленточку, символически открыв новое производство. Как выяснилось позже, Иванов "открывал" не линию по норме 180 нм, а давно действующее оборудование по печати билетов для московского метро, а аппараты новой линии даже еще не были доставлены в Зеленоград. Фактически они заработали только спустя несколько месяцев.

В 2012 году "Микрон" во главе с Красниковым заявил о планах взять новый технологический рубеж – 90 нм. В биографии нового президента РАН утверждается, что уже в 2014 году "«Микрон» объявил о начале серийного производства по технологии 90 нм отечественных двухъядерных процессоров «Эльбрус-2СМ» разработки АО «МЦСТ»". Источники Радио Свобода в российской радиоэлектронной отрасли рассказывают, что на самом деле публике тогда показали несколько не до конца готовых чипов, никакого серийного производства начато не было. Когда сторонние разработчики пытались заказывать у "Микрона" производство микросхем по норме 90 нм, выход работоспособных чипов был, по выражению собеседника РС, "околонулевым". История повторилась: предприятие Красникова с помпой отчиталось о достижении технологической планки раньше, чем это произошло в действительности. Только если с технологическим процессом 180 нм зазор между рапортом об успехе и успехом составил несколько месяцев, то в случае с 90 нм – несколько лет. Качественно ситуация с процессом 90 нм изменилась только в 2021 году – к этому моменту мировые производители дошли до нормы 3-4 нм.

С 2014 года "Микрон" заявляет и следующую проектную норму, в 65 нанометров. Однако, с учетом введенных после аннексии Крыма санкций, достичь ее предприятию так и не удалось, а теперь шансы на это стали и вовсе призрачными, и у "Микрона" и у других российских и белорусских предприятий. Микросхемы этой нормы широко используются в российской военной технике, и производятся они за рубежом.

"Он не стесняется врать"

В 2016 году Геннадий Красников ушел с поста руководителя "Микрона" (но сохранил место главы совета директоров), возглавив выделенный в отдельную компанию НИИМЭ, генеральным директором этого института он остается и сегодня. Его называют самым богатым академиком и "ученым-олигархом" – и в то же время ставленником ВПК. В своей предвыборной программе Красников назвал главной задачей фундаментальной науки "обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации, предполагающего возможность устойчивого развития России в условиях непрекращающихся попыток внешних сил изолировать субъекты российской экономики и науки от наиболее перспективных и эффективных зарубежных технологий". Говорил о технологическом суверенитете Красников и на прошедшем в середине сентября правительственном совещании, заявив, что "правительство, РАН и вузы должны работать как единый механизм в деле импортозамещения и достижения технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны". Примечательно, что Александр Сергеев, который должен был стать основным конкурентом Красникова на выборах в РАН, высказывался об импортозамещении куда осторожнее. В августе он заявил, что полное импортозамещение России не нужно, важно сосредоточиться на ключевых компонентах.

Геннадий Красников больше 30 лет занимает ключевые позиции именно в той отрасли, где Россия особенно далека от "технологического суверенитета", и его успехи в импортозамещении российской электроники более чем скромны. Несмотря на многомиллиардные вливания в эту сферу, Россия едва сумела освоить – на импортном оборудовании – микроэлектронное производство по мировым стандартам начала 2000-х годов. В мае этого года было торжественно объявлено о начале строительства в Зеленограде завода по топологии 28 нм, но где в условиях санкций Россия сможет взять для него станки, неизвестно.

"Конечно, Красников лично ответственен и за то, что норма 90 нм заработала только в прошлом году, и за то, что производство по норме 65 так и не работает, и за то, что между 2014 и 2022 годами "Микрон" не подготовился к тому, чтобы импортозаместить все, что теперь нужно импортозаместить", – говорит собеседник РС. "Скорее всего Красников когда-то старался сделать как лучше, но уже давно скатился в бюрократию, политику и дележки бюджетов. Да, весьма возможно, что без Красникова и Евтушенкова микроэлектроники в России не было бы вообще никакой. С одной стороны, сокращение сотрудничества иностранных компаний с РФ после Крыма – не его вина, а с другой - в том, что существенное количество ОКР сдавалось только на бумаге – лично его вина. Он не стесняется даже прямо врать ради собственной политической выгоды", – добавляет он.