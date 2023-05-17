"Зато какие были мультики!" Блогеры о ракетах, сбитых над Киевом

В ночь на 16 мая Россия снова обстреливала Украину. На Киев обрушился настоящий град ракет - шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три ракеты С-300 и С-400, в атаке участвовали и дроны "Шахед" и "Орлан". Киевляне пережили непростую ночь, но, как сообщает ВСУ, все ракеты и дроны были сбиты киевским ПВО.

Геннадий Рош

В Киеве воздушная тревога. И, знаете, мне страшно. Особенно после прошлой ночи, когда минут 15 вокруг все гремело, стекла дрожили, и в небе были сполахи взрывов. Кошка Сьюзи пряталась под кроватью, где описалась и обкакалась...

Прошлой ночью я вспоминал Олю Краузе из Харькова, которая недавно писала про то, как она с соседями переживают артиллерийские обстрелы. А артиллерийские снаряды, в отличие от ракет, сбить вообще невозможно...

Настя Травкина

Какое счастье — иметь что-то вроде "Железного купола"

Сегодня в три часа ночи я проснулась от взрыва, которого раньше не слышала: кошка села под одеялом и посмотрела на меня — я поднялась, и она с пониманием рванула в коридор (в свои 8 месяцев уже знает правило двух стен). Взрывы были мощные и шли сериями один за другим, дом слегка вибрировал. [...] Это, несомненно, были не звуки прилетов и наземных разрушений. Это были энергичные могущественные вылеты. «Пэтриотс!» — осенила меня, и сон сняло как рукой. Друзья с разных концов города писали, что творится какой-то ад, что нас бомбят и таких звуков они никогда не слышали, а я отвечала: мы всех их раз***ем, работает настоящая противоракетная оборона — пэтриотс. После отбоя тревоги я уснула в лихорадочной радости, вызванной фантазией о том, что больше не будет подъездов и целых домов, разбитых российскими ракетами. А утром узнала, что 18 ракет, из них 6 неуловимых раньше Кинжалов, летели на Киев — и ни одного серьезного разрушения, ни одного погибшего (хотя обломки, конечно, падают и вызывают пожары, и всё же, разве это сравнить с целыми домами и десятками погибших!). Всё сбили. Всё. Господи, какое счастье — иметь что-то вроде Железного купола. Боже, какое горе, что он бы мог быть у нас уже год назад, но его не было.

Карина Кокрелл-Фере

"Зубы дракона" распались на куски.

Все люди живы!

Неужели это означает, что над Украиной (увы, медленно, но верно!) образовывается, наконец, "железный купол" и "закрытое небо"?

Страшно представить - если бы хоть половина из них попала в цель, центра Киева, с его жителями, могло бы сегодня утром не быть...

Особенно порадовало украинцев и сочувствующих комментаторов то, что сбиты были все "Кинжалы".

Дмитрий Колезев

Путин говорил, что эти ракеты «практически неуязвимы»

Киев сообщает, что во время ночной атаки украинское ПВО сбило шесть «несбиваемых» «Кинжалов». Путин говорил, что эти ракеты «практически неуязвимы».

Александр Коваленко

Когда был уничтожен первый "Кинжал", российская пропаганда сразу же стала эту информацию опровергать. Мол - фейк!

А как же иначе, ведь "Кинжал" это "не имеющая аналогов в мире" ракета, которую невозможно перехватить. А тут, с первого применения ЗРК "Patriot" и уничтожение. Затем, когда были показаны остатки ракеты, россияне пытались парировать тем, что это не их "Кинжал", а бомба БЕТАБ-500ШП.

Вот только своим фейком про сбитие БЕТАБ-500ШП они лишь подтвердили факт примитивного исполнения "Кинжала", который за основу боевой части использует старую советскую бомбовую концепцию, а уже поверх неё все закрывается обтекателем.

После того как у российских оккупантов наступила фаза принятия, они заявили, что это просто случайность, мол, "новичкам везёт!" Первый раз использовали, первый раз попали!

Что же... 6 из 6

Дмитрий Гурин

В рекламном ролике системы Патриот армия РФ поразила шестью Кинжалами свои позиции на мировом оружейном рынке.

Аркадий Бабченко

Военные говорят, что даже в 2018 году Путин реально мог завоевать Украину за две недели. Вместо этого он ждал еще четыре года. Дождался «Стингеров» и «Джавелинов» и только после этого начал вторжение.

Еще пару месяц назад Путин спокойно мог применять «Кинжалы» - и украинская ПВО ничего не могла им противопоставить.

Дождался «Пэтриотов» - и бахнул. Итог - ноль. Из всех сбиты все.

Противопоставить американской технике они, как всегда, ничего не могут

Украина теперь способна сбивать:

Все типы дронов.

Оперативно тактические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Крылатые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты.

Я вам говорю - нам невероятно повезло с любителем многоходовок.

Нам невероятно повезло, что полудурок считает себя умнее всех.

А противопоставить американской технике они, как всегда, ничего не могут.

Зато какие были мультики, помните? Ах, как краисво рисовали!

Огромный огненный шар летит, всех банбит (с).

Хотели повоевать с НАТОй? Ну, так держите. В обе руки.

Отныне железный купол над Киевом есть!

Александр Невзоров

В россии с утра горе. Плачут в кремле и рыдают в генштабе. Русский пигопагус (двуглавый орел) обвился траурными лентами и трясёт клювиками.

Гиперзвуковые «Кинжалы», которыми так хвастался путин, оказались не гиперзвуковыми*.

Лопнул и этот миф.

* О том, что «кинжалы» - «не соответствуют критериям гиперзвукового оружия» писали все военно-оружейные эксперты Запада, начиная с Каушала, заканчивая Дж.Льюисом.

Юрий Кирпичев

В свое время я проверял схемы управления авиационных ракет, которые разрабатывал наш отдел в одном закрытом институте. Вылавливал ошибки, причем порой такие, что ракеты сбивали бы собственные самолеты...

Что касется гипер-пуперзвуковых "Кинжалов", то да, скорость у них примерно в 2,5 раза больше, чем у ракет "Пэтриот". Но на встречных курсах и при хорошем расчете системы управления "Пэтриота", особенно если место запуска "Кинжала" и его направленность известны, он сам прилетит в точку встречи. Сбивать удобно либо на большом расстоянии, когда он не начинает противоракетные маневры, либо в момент, когда он сбавляет ход перед пикированием на цель (он идет на нее почти вертикально).

Судя грандиозным бабахам в небе, о которых пишут все киевские френды, второй вариант имел место. А судя по итоговым результатам, система управления "Пэтриот" хороша!

Альфред Кох

Путин анонсировал способность “Кинжала” маневрировать при подходе к цели и, тем самым, сделать невозможным попадание в него. Но анализ траектории “Кинжалов” показывает, что если у него и есть способность маневрировать, то она крайне ограничена и практически не играет никакой роли.

Генералы слупили с Путина бешеные бабки, а 9/10 положили себе в карман

Таким образом, ракета “Кинжал” это обычная баллистическая ракета “Искандер”, только переделанная для запуска с самолета, а не с земли. И вся ее “гиперзвуковость” заключается в том, что она в момент старта имеет скорость, равную скорости самолета, с которого ее запустили (в отличие от наземных “Искандеров”).

Следовательно, в начальной стадии полета она действительно летит с высокой скоростью, но потом эта скорость снижается, особенно после того, как “Кинжал” входит в плотные слои атмосферы. И к моменту приближения к цели это уже обычная ракета от “Искандера”. Которая, впрочем, вполне добротная ракета, но не неуязвимая и уж точно она по зубам “Пэтриоту”.

Какой можно из этого сделать вывод? А все тот же, что и всегда: генералы слупили с Путина бешеные бабки за разработку и производство оригинальной гиперзвуковой ракеты, которая, к тому же, может еще и маневрировать. А вместо этого, за десятую часть этих денег замастырили консоль для самолета, с которой можно запускать давно существующую ракету от комплекса “Искандер”, а 9/10 этих денег положили себе в карман. С чем мы Путина и поздравляем.

Микита Соловйов

Как скоро западный мир поймет, что ядерная триада - точно такой же фейк?

Интересно, как скоро Западный мир поймет, что все эти аналоГовнеты, ядерная триада и т.д. точно такой же фейк как и все остальное? Достаточно ли окажется сбитых всей пачкой несбиваемых Кинжалов?

С одной стороны, мысль достаточно очевидная. Если в стране тотально отсутствует технологическая культура и ничто из проверенного и близко не соответствует заявленным показателям, то откуда вдруг возьмется что-то качественное в РАСН?

С другой стороны, десятилетиями выученный страх русского ЯО и убежденность в их сверхэффективности.

Даже интересно, сколько потребуется времени, чтобы первое победило второе.

Российские чиновники и пропагандисты, в свою очередь, утверждают, что ракетным ударом по Киеву был уничтожен американский комплекс ПВО "Пэтриот".

Сергей Марков

От военкоров Рыбаря идет такая версия. Из Киева рассказывают.

1. Кинжал уничтожил одну установку Патриот ударом. Уничтожена полностью.

2. Вторая установка Патриота сильно посечена осколками первой и кусками асфальта. Вот ее американцы будут ремонтировать.

3. За секунды до удара, когда стало ясно, что Кинжал уничтожит Патриота, обе установки выпустили в небо все свои ракеты, чтобы взрыв был не такой мощный.

4. Всё это было в аэропорту Жуляны. Это старый аэропорт в самом городе Киев.

Андрей Гурулев

С этим уничтоженным Патриотом носятся все сутки, как же мы его поразили. Не надо из него делать святого, их было уже, как у собаки блох: джавелины, байрактары, так далее. Надо понимать, что если два комплекта Патриота, то основа комплекта – радиолокационная станция. Если РЛС выходит из строя, то они бесполезны. Два удара, две РЛС, всё, Патриота не существует. В Киеве сделали всё грамотно, это достойно уважения. Это должно продолжатся именно там, именно в Киеве, не надо этого стесняться.

Елена Панина

Отметим простой факт: ночной удар российским "Кинжалом" по американскому "Пэтриоту" закреплён во всём мире как медийная истина.

Её приняли на ура в России.

Её нехотя признают американские СМИ.

Украина её опровергает (зачем?), нелепо оправдываясь.

Остальной мир принял как должное: у русских есть оружие для уничтожения американской ПВО.

Страшно представить, сколько в эту ночь потерял американский ВПК. Дело не в цене залпов, дело — в стоимости будущих контрактов. Которых не будет.

Марат Баширов

Стоимость одного американского Патриота - 1 миллиард долларов США (установка и комплект ракет).

…

Американцы всё переводят на деньги. С учетом сложных переговоров администрации Байдена о повышении потолка госдолга и ограничений на нужды Пентагона, сокращение военной помощи Украине светит всё ярче.

…

США попробуют уговорить союзников из Европы дать Киеву их ПВО, но кто легко согласится, зная, что и их спалят наши ракеты «Кинжал».

Украинская сторона этого не подтверждает.

Американские источники сообщают, что "Пэтриот" пострадал, но уничтожен не был - впрочем, на официальном уровне это не подтверждалось.

Ян Матвеев

Заявление о поражении одной из пусковых «Пэтриота» от российских СМИ подтвердилось — CNN пишет, что установка действительно повреждена. Но не критично, потому что идет выбор между ремонтом на месте и отправкой в Штаты. Думаю, если бы «Кинжал» или любая ракета долетела напрямую, ремонту пусковая бы не подлежала. Разве что точная ракета Путина снова промазала. Но я думаю все проще — дрон, который смог подобраться незамеченным.

Опыт, который получают американские производители, с лихвой окупает снаряды

Но даже с повреждением пусковой (самое дорогое радары, но они целы несмотря на заявление рос сми) и дорогостоящими ракетами победа на стороне Украины. Ракеты привезут новые. Один только опыт, который получают американские производители, с лихвой окупает снаряды. Тем более что на поддержку Украины выделяются миллиарды — денег на работающие ракеты хватит.

Но есть еще один нюанс. Российская пропаганда и Минобороны уже без обиняков пишут про «Кинжал» против «Пэтриота». Буквально заявляя: «Вы поставили ПВО охранять мирных жителей вашего города? Тогда мы уничтожим ваше ПВО, чтобы вы не мешали нам бомбить ТЭЦ и дома, как и раньше».

Атака кремлевского Сенатского дворца, в котором принимаются военные решения и сидит верховный главнокомандующий, для них — теракт. А город с миллионом жителей — военная цель, на которую можно бросать ракеты с точностью в несколько сотен метров. Может в завод прилетит, может в ПВО, а может и в девятиэтажку. Именно ради этой цели российская армия пытается победить «Пэтриоты» — и это уже никто не скрывает.

Большинство комментаторов восприняли обстрел Киева как часть подготовки к контрнаступлению украинских войск.

Юлия Латынина

Их цель совершенно очевидна.

Это не Банковая и не Верховная Рада. Целью был американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот».

Причина попыток пробить воздушный купол над Киевом тоже очевидна. Существование этого купола закрывает перед Путиным последние опции ответа на успешное наступление Украины.

Василина Орлова

Стараются во что бы то ни стало смазать украинское контрнаступление

Россия ведёт очередной массированный обстрел Украины, включая пуски Калибров. Кажется, за вторую неделю непрерывных обстрелов перевалило. Видимо, путинский режим, навершие российского империализма, идет ва-банк. Стараются во что бы то ни стало смазать украинское контрнаступление. Характерно, что обстрелы остаются чрезвычайно неэффективными. Эффективные обстрелы при такой интенсивности давно вывели бы все из строя.

У украинских блогеров встречается и другая версия.

Алексей Копытько

На 16-17 мая анонсировали приезд в Украину спецпредставителя Китая. И вот накануне бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 «кинжалами». Чего вдруг? От избытка чувств? Это такой салют в честь высокого гостя?

У меня нет версий - это согласовано в Китаем или в пику ему. Можно вспомнить, что после визита императора Си, который запретил баловаться ядерным оружием, Пу заявил, что передаст бонбочки пюреру.

Если предположить, что обстрел был согласован для подачи «хотите, чтоб это прекратилось, давайте разговаривать», то наше ПВО этот план сломало. И теперь высокий гость в неудобном положении. Причина неудобного положения - в Москве, которая переоценила свои силы. Это припомнят.

Если же не согласован - в Пекине увидят, что дед неконструктивен и явно проигрывает, Украина с ним начинает справляться. Значит, самое время заняться форматированием деда, пока он окончательно все не испортил.

Владимир Горбач

Переговоров под российским давлением и в российских интересах не должно быть

Сегодняшний массированный ракетный обстрел Киева, в частности "Кинжалами", был рассчитан на то, чтобы произвести соответствующее впечатление накануне приезда спецпредставителя Китая Ли Хуэя (Li Hui, 李辉).

Но эффективность украинской ПВО, в частности, западного производства, может произвести на него противоположное впечатление.

Поэтому переговоров под российским давлением и в российских интересах не должно быть. Ни через китайских посредников, ни через каких-либо других.

Комментаторы тем временем гадают, что, по мнению Путина, должна заменить россиянам "Троица" Рублева после ее передачи РПЦ - "Кинжалы" или "Пэтриоты"?

Михаил Маяцкий

Соотечественники скорбят о "Троице", чтобы не думать, есть ли у них ПВО, сопоставимая с киевской