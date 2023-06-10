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Затоплены и измотаны. Как спасают домашних животных в Херсоне

Украинские волонтеры продолжают искать и спасать животных, попавших в страшную ловушку после разрушения Каховской ГЭС на юге Херсонской области. Ситуацию осложняет то, что делать это приходится под российскими обстрелами.

Утром 6 июня стало известно о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС. Украинские власти обвинили в подрыве дамбы российские оккупационные силы, захватившие и контролирующие гидроэлектростанцию от 24 февраля 2022 года. Российские оккупационные власти это отрицают. Прорыв плотины не только оставил без жилья тысячи людей и создал угрозу для всей оросительной системы на юге Украины, но и привел к гибели сотен домашних животных, не успевших спастись от стремительного наводнения. Некоторым из них, впрочем, повезло: их спасли украинские волонтеры и просто неравнодушные местные жители.

Волонтеры несут спасенных собак. Животным дали успокоительное, чтобы бы их было легче переправить. Херсон, 7 июня 2023 года. Тысячи людей в Херсонской области были вынуждены покинуть свои дома, оставив там домашних животных после прорыва дамбы на Каховской ГЭС 6 июня.
1 Волонтеры несут спасенных собак. Животным дали успокоительное, чтобы бы их было легче переправить. Херсон, 7 июня 2023 года.

Тысячи людей в Херсонской области были вынуждены покинуть свои дома, оставив там домашних животных после прорыва дамбы на Каховской ГЭС 6 июня.
Эти собакам так же вкололи успокоительное, чтобы их было легче эвакуировать из зоны затопления. Волонтеры говорят, что работают под российскими обстрелами и вынуждены остерегаться смытых с берегов наводнением мин.
2 Эти собакам так же вкололи успокоительное, чтобы их было легче эвакуировать из зоны затопления. Волонтеры говорят, что работают под российскими обстрелами и вынуждены остерегаться смытых с берегов наводнением мин.
Мокрая кошка повисла на газовой трубе, пытаясь спастись от воды. Херсон, 7 июня.
3 Мокрая кошка повисла на газовой трубе, пытаясь спастись от воды. Херсон, 7 июня.
Волонтер спасает собаку с крыши. Многие жители были вынуждены в спешке покинуть свои дома из-за стремительно растущего уровня воды. На левом, оккупированном Россией берегу Днепра, ситуация еще хуже: во-первых, он ниже, чем правый, и зона затопления там больше. Во-вторых, эвакуации и работе волонтеров препятствуют российские войска.
4 Волонтер спасает собаку с крыши. Многие жители были вынуждены в спешке покинуть свои дома из-за стремительно растущего уровня воды. На левом, оккупированном Россией берегу Днепра, ситуация еще хуже: во-первых, он ниже, чем правый, и зона затопления там больше. Во-вторых, эвакуации и работе волонтеров препятствуют российские войска.

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