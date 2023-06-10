Затоплены и измотаны. Как спасают домашних животных в Херсоне

Утром 6 июня стало известно о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС. Украинские власти обвинили в подрыве дамбы российские оккупационные силы, захватившие и контролирующие гидроэлектростанцию от 24 февраля 2022 года. Российские оккупационные власти это отрицают. Прорыв плотины не только оставил без жилья тысячи людей и создал угрозу для всей оросительной системы на юге Украины, но и привел к гибели сотен домашних животных, не успевших спастись от стремительного наводнения. Некоторым из них, впрочем, повезло: их спасли украинские волонтеры и просто неравнодушные местные жители.